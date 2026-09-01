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Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer melhorar, contente-se em parecer tolo e estúpido em relação a coisas superficiais' - o alerta de Epicteto sobre ego

Filósofo grego pontua que a obsessão por aprovação externa é o maior obstáculo para a maturidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

O receio de ser julgado ou parecer desinformado consome grande parte da energia mental de quem busca se destacar em sua área. Para Epicteto, a jornada de aperfeiçoamento pessoal e profissional exige desapego da vaidade, aceitando o desconforto de ignorar assuntos irrelevantes que não contribuem para o desenvolvimento real.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

Querer acompanhar cada fofoca, polêmica ou tendência gera uma sobrecarga de dados inúteis que mina o foco em projetos de longo prazo. Ao permitir que terceiros o vejam como alguém desinteressado pelo que é fútil, o indivíduo preserva sua atenção para adquirir habilidades profundas e consistentes.

A necessidade constante de aprovação social impede a inovação e o aprendizado genuíno. Admitir que não sabe tudo sobre o que não importa é o primeiro passo para dominar o que é realmente decisivo para a sua trajetória.

Romper com a obrigação de agradar abre espaço para o crescimento. O foco disciplinado vale muito mais do que a aprovação momentânea de desconhecidos.

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