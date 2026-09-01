REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer melhorar, contente-se em parecer tolo e estúpido em relação a coisas superficiais' - o alerta de Epicteto sobre ego

Filósofo grego pontua que a obsessão por aprovação externa é o maior obstáculo para a maturidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

O receio de ser julgado ou parecer desinformado consome grande parte da energia mental de quem busca se destacar em sua área. Para Epicteto, a jornada de aperfeiçoamento pessoal e profissional exige desapego da vaidade, aceitando o desconforto de ignorar assuntos irrelevantes que não contribuem para o desenvolvimento real.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Querer acompanhar cada fofoca, polêmica ou tendência gera uma sobrecarga de dados inúteis que mina o foco em projetos de longo prazo. Ao permitir que terceiros o vejam como alguém desinteressado pelo que é fútil, o indivíduo preserva sua atenção para adquirir habilidades profundas e consistentes.

A necessidade constante de aprovação social impede a inovação e o aprendizado genuíno. Admitir que não sabe tudo sobre o que não importa é o primeiro passo para dominar o que é realmente decisivo para a sua trajetória.