Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer melhorar, contente-se em parecer tolo e estúpido em relação a coisas superficiais' - o alerta de Epicteto sobre ego

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 01:00
O receio de ser julgado ou parecer desinformado consome grande parte da energia mental de quem busca se destacar em sua área. Para Epicteto, a jornada de aperfeiçoamento pessoal e profissional exige desapego da vaidade, aceitando o desconforto de ignorar assuntos irrelevantes que não contribuem para o desenvolvimento real.
10 curiosidades sobre Epicteto
Querer acompanhar cada fofoca, polêmica ou tendência gera uma sobrecarga de dados inúteis que mina o foco em projetos de longo prazo. Ao permitir que terceiros o vejam como alguém desinteressado pelo que é fútil, o indivíduo preserva sua atenção para adquirir habilidades profundas e consistentes.
A necessidade constante de aprovação social impede a inovação e o aprendizado genuíno. Admitir que não sabe tudo sobre o que não importa é o primeiro passo para dominar o que é realmente decisivo para a sua trajetória.
Romper com a obrigação de agradar abre espaço para o crescimento. O foco disciplinado vale muito mais do que a aprovação momentânea de desconhecidos.