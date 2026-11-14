Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer que seu navio navegue seguro, não o prenda a uma única âncora' - a dica de Epicteto para não depender de uma coisa só para ser feliz

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 01:00
Apostar todas as fichas em um único cargo ou achar que a sua paz depende só de outra pessoa faz você viver com medo o tempo todo. Se essa única base balança, a sensação é de que o chão sumiu de vez.
"Se você quer que seu navio navegue seguro, não o prenda a uma única âncora; se quer que sua vida seja segura, não a apoie em uma única esperança." - Epicteto
10 curiosidades sobre Epicteto
Ficar preso a um só salário, a um único grupo de amigos ou a uma meta isolada deixa a sua vida na mão da sorte. Basta uma demissão surpresa ou um término repentino para tudo desandar de uma vez.
O segredo de Epicteto é simples: não concentre tudo no mesmo lugar. Ter outros projetos, cuidar de si mesmo e cultivar amizades diferentes garante que, se um lado da vida der ruim, você ainda continua de pé.