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Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer que seu navio navegue seguro, não o prenda a uma única âncora' - a dica de Epicteto para não depender de uma coisa só para ser feliz

Colocar toda a sua segurança em um único emprego ou relacionamento é receita para um tombo bem grande

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 01:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Apostar todas as fichas em um único cargo ou achar que a sua paz depende só de outra pessoa faz você viver com medo o tempo todo. Se essa única base balança, a sensação é de que o chão sumiu de vez.

"Se você quer que seu navio navegue seguro, não o prenda a uma única âncora; se quer que sua vida seja segura, não a apoie em uma única esperança." - Epicteto

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Ficar preso a um só salário, a um único grupo de amigos ou a uma meta isolada deixa a sua vida na mão da sorte. Basta uma demissão surpresa ou um término repentino para tudo desandar de uma vez.

O segredo de Epicteto é simples: não concentre tudo no mesmo lugar. Ter outros projetos, cuidar de si mesmo e cultivar amizades diferentes garante que, se um lado da vida der ruim, você ainda continua de pé.

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