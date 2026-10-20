Frase do dia do Estoicismo: 'Se você realiza algo nobre com esforço, o esforço passa, mas a nobreza perdura. Se você faz algo vergonhoso...' - a reflexão de Musônio Rufo que ajuda a vencer a procrastinação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 01:00
Muitas vezes, a preguiça ou a busca por um conforto temporário nos fazem desistir de projetos importantes. Na rotina cansativa, é sempre muito tentador trocar a academia, o estudo ou o dinheiro por pequenos prazeres de curto prazo.
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
O problema é que o alívio dura pouco e logo dá lugar à frustração profunda. Musônio Rufo calerta que o cansaço físico de uma rotina dura vai sumir amanhã, mas o orgulho da conquista continuará com você para sempre.
Escolher o caminho mais difícil no momento presente é a única forma de garantir o respeito próprio no futuro. O prazer impulsivo evapora em questão de horas, deixando nas suas costas apenas o peso de não ter feito o que precisava ser feito.