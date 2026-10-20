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Frase do dia do Estoicismo: 'Se você realiza algo nobre com esforço, o esforço passa, mas a nobreza perdura. Se você faz algo vergonhoso...' - a reflexão de Musônio Rufo que ajuda a vencer a procrastinação

Entenda a técnica filosófica que te ajuda a parar de trocar seus objetivos por recompensas rápidas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Muitas vezes, a preguiça ou a busca por um conforto temporário nos fazem desistir de projetos importantes. Na rotina cansativa, é sempre muito tentador trocar a academia, o estudo ou o dinheiro por pequenos prazeres de curto prazo.

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

O problema é que o alívio dura pouco e logo dá lugar à frustração profunda. Musônio Rufo calerta que o cansaço físico de uma rotina dura vai sumir amanhã, mas o orgulho da conquista continuará com você para sempre.

Escolher o caminho mais difícil no momento presente é a única forma de garantir o respeito próprio no futuro. O prazer impulsivo evapora em questão de horas, deixando nas suas costas apenas o peso de não ter feito o que precisava ser feito.

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Frase do dia da Filosofia: 'Quem passa a vida tentando ser forte para todo mundo pode acabar descobrindo tarde demais que também precisava de alguém' - reflexão inspirada em Sêneca

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