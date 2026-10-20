REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Se você realiza algo nobre com esforço, o esforço passa, mas a nobreza perdura. Se você faz algo vergonhoso...' - a reflexão de Musônio Rufo que ajuda a vencer a procrastinação

Entenda a técnica filosófica que te ajuda a parar de trocar seus objetivos por recompensas rápidas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Muitas vezes, a preguiça ou a busca por um conforto temporário nos fazem desistir de projetos importantes. Na rotina cansativa, é sempre muito tentador trocar a academia, o estudo ou o dinheiro por pequenos prazeres de curto prazo.



5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

O problema é que o alívio dura pouco e logo dá lugar à frustração profunda. Musônio Rufo calerta que o cansaço físico de uma rotina dura vai sumir amanhã, mas o orgulho da conquista continuará com você para sempre.