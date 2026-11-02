Frase do dia do Estoicismo: Sêneca mostra por que a maioria das coisas que tiram o seu sono nunca vai acontecer

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 01:00
Quem nunca perdeu o sono pensando em mil teorias para um problema que, no dia seguinte, se resolveu em dois minutos? A gente tem a mania de inventar o pior cenário e já sofrer como se aquilo fosse certeza absoluta.
"Sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade." - Sêneca
5 curiosidades sobre Sêneca
Esse desgaste estraga o humor, pesa no corpo e azeda as relações. Ficamos na defensiva, cansados e irritados por causa de boato, mensagem no WhatsApp mal interpretada ou pura cisma.
Sêneca diz que quase todo o sofrimento do dia a dia é fruto da nossa própria cabeça. Aprender a separar o que é fato daquilo que é só teoria é o primeiro passo para ter uma vida mais tranquila.