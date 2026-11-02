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Frase do dia do Estoicismo: Sêneca mostra por que a maioria das coisas que tiram o seu sono nunca vai acontecer

Filósofo mostra como boa parte das coisas que tiram a nossa paz só existe na nossa cabeça e nunca vira realidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Quem nunca perdeu o sono pensando em mil teorias para um problema que, no dia seguinte, se resolveu em dois minutos? A gente tem a mania de inventar o pior cenário e já sofrer como se aquilo fosse certeza absoluta.

"Sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade." - Sêneca

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

Esse desgaste estraga o humor, pesa no corpo e azeda as relações. Ficamos na defensiva, cansados e irritados por causa de boato, mensagem no WhatsApp mal interpretada ou pura cisma.

Sêneca diz que quase todo o sofrimento do dia a dia é fruto da nossa própria cabeça. Aprender a separar o que é fato daquilo que é só teoria é o primeiro passo para ter uma vida mais tranquila.

Leia mais

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