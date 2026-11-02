REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: Sêneca mostra por que a maioria das coisas que tiram o seu sono nunca vai acontecer

Filósofo mostra como boa parte das coisas que tiram a nossa paz só existe na nossa cabeça e nunca vira realidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Quem nunca perdeu o sono pensando em mil teorias para um problema que, no dia seguinte, se resolveu em dois minutos? A gente tem a mania de inventar o pior cenário e já sofrer como se aquilo fosse certeza absoluta.



"Sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade." - Sêneca

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Esse desgaste estraga o humor, pesa no corpo e azeda as relações. Ficamos na defensiva, cansados e irritados por causa de boato, mensagem no WhatsApp mal interpretada ou pura cisma.

