Frase do dia do Estoicismo: 'Só porque algo parece difícil, não pense que é impossível' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a calar aquela voz que diz que você não é capaz

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 01:00
Sempre que a gente dá de cara com um desafio novo e assustador, a nossa cabeça logo inventa um monte de desculpas dizendo que não damos conta. A gente já coloca na cabeça que ser promovido, mudar de área ou aprender uma coisa difícil é areia demais para o nosso caminhão.
Essa insegurança bate forte e faz a gente abrir mão de oportunidades boas antes mesmo de tentar.
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
Mas o imperador Marco Aurélio traz a gente de volta para a realidade: se qualquer outra pessoa de carne e osso já conseguiu fazer aquilo na vida, então é claro que é possível para você também.
Essa dificuldade absurda que a gente sente no começo é só porque falta prática, e não porque a gente nasceu sem talento para a coisa. O segredo para dar certo é parar de aumentar o tamanho do problema, sentar na cadeira e começar a treinar aquilo que você ainda não sabe.