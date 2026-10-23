Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Só porque algo parece difícil, não pense que é impossível' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a calar aquela voz que diz que você não é capaz

Confira a estratégia para destravar sua confiança diante de desafios que parecem totalmente impossíveis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade.
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

Sempre que a gente dá de cara com um desafio novo e assustador, a nossa cabeça logo inventa um monte de desculpas dizendo que não damos conta. A gente já coloca na cabeça que ser promovido, mudar de área ou aprender uma coisa difícil é areia demais para o nosso caminhão.

Essa insegurança bate forte e faz a gente abrir mão de oportunidades boas antes mesmo de tentar.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Mas o imperador Marco Aurélio traz a gente de volta para a realidade: se qualquer outra pessoa de carne e osso já conseguiu fazer aquilo na vida, então é claro que é possível para você também.

Essa dificuldade absurda que a gente sente no começo é só porque falta prática, e não porque a gente nasceu sem talento para a coisa. O segredo para dar certo é parar de aumentar o tamanho do problema, sentar na cadeira e começar a treinar aquilo que você ainda não sabe.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Você não escreve o roteiro da sua vida, mas é sua obrigação interpretar o papel que lhe deram com excelência' - a reflexão de Epicteto que ajuda a encontrar propósito

Frase do dia do Estoicismo: 'Você não escreve o roteiro da sua vida, mas é sua obrigação interpretar o papel que lhe deram com excelência' - a reflexão de Epicteto que ajuda a encontrar propósito

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A maneira mais triste de amar alguém é querer tanto essa pessoa ao seu lado, que você tirar a liberdade dela de ser quem é' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'A maneira mais triste de amar alguém é querer tanto essa pessoa ao seu lado, que você tirar a liberdade dela de ser quem é' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Manipulação também acontece quando você começa a desconfiar da própria memória e acredita na versão do outro' - a reflexão inspirada em Robin Stern sobre gaslighting

Frase do dia da Psicologia: 'Manipulação também acontece quando você começa a desconfiar da própria memória e acredita na versão do outro' - a reflexão inspirada em Robin Stern sobre gaslighting

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês melhoram a vida amorosa e deixam hábitos para trás hoje (23 de outubro)

4 signos do horóscopo chinês melhoram a vida amorosa e deixam hábitos para trás hoje (23 de outubro)
Imagem - Oração do dia: passando por dificuldades? Aprenda a prece a São João de Capistrano para abrir caminhos e afastar o medo

Oração do dia: passando por dificuldades? Aprenda a prece a São João de Capistrano para abrir caminhos e afastar o medo
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis

Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis