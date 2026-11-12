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Frase do dia do Estoicismo: 'Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade' - o alerta de Sêneca para quem não desliga a cabeça antes de dormir

Sofrer por antecedência com coisa que nem aconteceu é o jeito mais rápido de perder o sono e a paz

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Uma notificação fora de hora do chefe ou um boleto que chegou mais caro já fazem qualquer um perder o sono pensando que tudo vai dar errado. A gente adora inventar o pior final possível antes mesmo de a história começar.

"Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade." - Sêneca

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A mente monta um filme de terror em minutos, e o estômago embrulha, coração dispara e a noite de descanso vai embora por um problema que nem existe de verdade.

O filósofo Sêneca avisava que a maior parte das coisas que tiram o nosso sono nunca chega a acontecer. Para não pirar com o que você mesmo inventou, o melhor é respirar fundo e focar só no que dá para resolver hoje.

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