Frase do dia do Estoicismo: 'Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade' - o alerta de Sêneca para quem não desliga a cabeça antes de dormir

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 01:00
Uma notificação fora de hora do chefe ou um boleto que chegou mais caro já fazem qualquer um perder o sono pensando que tudo vai dar errado. A gente adora inventar o pior final possível antes mesmo de a história começar.
"Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade." - Sêneca
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
A mente monta um filme de terror em minutos, e o estômago embrulha, coração dispara e a noite de descanso vai embora por um problema que nem existe de verdade.
O filósofo Sêneca avisava que a maior parte das coisas que tiram o nosso sono nunca chega a acontecer. Para não pirar com o que você mesmo inventou, o melhor é respirar fundo e focar só no que dá para resolver hoje.