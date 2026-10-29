REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Suportar as provações com a mente calma rouba do infortúnio sua força e seu peso' - a reflexão de Sêneca que ajuda a não se desesperar no meio de um problemão

Como o pensamento estoico te ajuda a resolver imprevistos usando apenas a racionalidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Quando uma coisa importante sai do controle, a primeira reação da maioria da gente é gritar, procurar um culpado e entrar em pânico. Mas dar esse piti todo só joga lenha na fogueira, transformando um problema chato numa verdadeira tragédia que não acaba nunca.



5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Sêneca explica que ter a cabeça fria é, sem dúvida, o maior superpoder que qualquer adulto pode ter para lidar com a vida real. Quando você perde dinheiro ou toma algum baque, engolir o choro e respirar fundo é a única coisa que vai te ajudar a resolver a situação de verdade.

