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Frase do dia do Estoicismo: 'Suportar as provações com a mente calma rouba do infortúnio sua força e seu peso' - a reflexão de Sêneca que ajuda a não se desesperar no meio de um problemão

Como o pensamento estoico te ajuda a resolver imprevistos usando apenas a racionalidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Quando uma coisa importante sai do controle, a primeira reação da maioria da gente é gritar, procurar um culpado e entrar em pânico. Mas dar esse piti todo só joga lenha na fogueira, transformando um problema chato numa verdadeira tragédia que não acaba nunca.

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

Sêneca explica que ter a cabeça fria é, sem dúvida, o maior superpoder que qualquer adulto pode ter para lidar com a vida real. Quando você perde dinheiro ou toma algum baque, engolir o choro e respirar fundo é a única coisa que vai te ajudar a resolver a situação de verdade.

Manter a calma e focar no agora tira toda a força do que deu errado no seu dia. Aquele problema que parecia o fim do mundo deixa de assustar e passa a ser só mais um quebra-cabeça que a sua cabeça precisa sentar e resolver com paciência.

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