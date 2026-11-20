REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos' - a lição de Zenão de Cício para evitar passar vergonha de graça

A pressa de dar opinião sobre tudo antes de entender o assunto é a forma mais rápida de se queimar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 01:00

Zeno (Zenão) de Cítio Crédito: Reprodução

Aquela mania de interromper os outros para dar palpite sobre o que não entende é constrangedora. Falar pelos cotovelos dá a falsa impressão de inteligência, mas quase sempre termina em arrependimento.



"Temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos." - Zenão de Cício

Quem foi Zenão de Cítio? 1 de 9

Quem abre a boca sem pensar acaba falando o que não deve e comprando brigas desnecessárias no trabalho ou na família.