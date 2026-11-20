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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 01:00
Aquela mania de interromper os outros para dar palpite sobre o que não entende é constrangedora. Falar pelos cotovelos dá a falsa impressão de inteligência, mas quase sempre termina em arrependimento.
"Temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos." - Zenão de Cício
Quem foi Zenão de Cítio?
Quem abre a boca sem pensar acaba falando o que não deve e comprando brigas desnecessárias no trabalho ou na família.
Zenão, o próprio criador do estoicismo, explicava que a sabedoria começa no silêncio. Prestar atenção no que as pessoas dizem ensina muito mais do que tentar ser o centro das atenções em qualquer roda de conversa.