REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Trate os mais próximos como você, e os mais distantes como parte de você' - a lição de hoje para equilibrar suas amizades e ter empatia pelo resto do mundo

Cuide muito bem de quem vive com você e trate quem você não conhece com o mínimo de respeito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

O mundo de hoje empurra a gente para dois extremos ruins: ou você sai odiando todo mundo que pensa diferente, ou se tranca na sua bolha achando que só o seu grupo de amigos merece carinho e consideração.



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O filósofo Hierocles dizia que o meio-termo para não ficar louco é bem prático: o seu amor e a sua paciência vão para quem divide o teto com você; já a educação e o respeito básico vão para qualquer pessoa que cruzar o seu caminho.



Você não precisa fingir que ama quem não conhece. Mas tratar o caixa do mercado, o motorista de aplicativo e o vizinho de corredor com um sorriso e educação já muda o clima do dia inteiro.