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Frase do dia do Estoicismo: 'Trate os mais próximos como você, e os mais distantes como parte de você' - a lição de hoje para equilibrar suas amizades e ter empatia pelo resto do mundo

Cuide muito bem de quem vive com você e trate quem você não conhece com o mínimo de respeito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 01:00

Filosofo Cleantes de Assos
Filosofo  Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificiah

O mundo de hoje empurra a gente para dois extremos ruins: ou você sai odiando todo mundo que pensa diferente, ou se tranca na sua bolha achando que só o seu grupo de amigos merece carinho e consideração.

Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo

Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons
Ênio, c. 200 a.C.: traduziu a Sacra História e levou o evemerismo grego para o mundo latino por PGS 1984 / Wikimedia Commons
Cícero, 45 a.C.: em De natura deorum, usa a origem humana dos deuses no debate filosófico sobre religião por Autor anônimo / Wikimedia Commons
Diodoro Sículo, séc. I a.C.: preservou a narrativa de Panqueia, com Zeus e outros deuses como reis antigos por Data Destroyer / Wikimedia Commons
Lactâncio, 303–311: usou Euêmero e Ênio para atacar o paganismo, tratando deuses como homens cultuados por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Eusébio, início do séc. IV: citou Euêmero e Diodoro como prova histórica contra os deuses pagãos por Biblioteca Nacional da Áustria / Wikimedia Commons
Agostinho, séc. V: em A Cidade de Deus, usou a ideia dos deuses-homens para desmontar o culto romano por Sandro Botticelli / Wikimedia Commons
Snorri, c. 1220: na Edda em Prosa, rebaixou os Æsir a heróis vindos de Troia e depois divinizados por Christian Krohg / Wikimedia Commons
Isidoro, séc. VII: sistematizou a tese de que os deuses pagãos foram homens em De diis gentium por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Banier, 1711: explicou mitos gregos como memória histórica de pessoas reais transformadas em deuses por Abbé Antoine Banier / Wikimedia Commons
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Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons

O filósofo Hierocles dizia que o meio-termo para não ficar louco é bem prático: o seu amor e a sua paciência vão para quem divide o teto com você; já a educação e o respeito básico vão para qualquer pessoa que cruzar o seu caminho.

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Você não precisa fingir que ama quem não conhece. Mas tratar o caixa do mercado, o motorista de aplicativo e o vizinho de corredor com um sorriso e educação já muda o clima do dia inteiro.

Andar com menos pedras na mão e ser um pouco mais gentil no dia a dia tira um peso gigante das costas. Tratar desconhecidos como companheiros evita que a gente seja arrogante.

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