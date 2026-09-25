Frase do dia do Estoicismo: 'Trate os mais próximos como você, e os mais distantes como parte de você' - a lição de hoje para equilibrar suas amizades e ter empatia pelo resto do mundo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 01:00
O mundo de hoje empurra a gente para dois extremos ruins: ou você sai odiando todo mundo que pensa diferente, ou se tranca na sua bolha achando que só o seu grupo de amigos merece carinho e consideração.
Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo
O filósofo Hierocles dizia que o meio-termo para não ficar louco é bem prático: o seu amor e a sua paciência vão para quem divide o teto com você; já a educação e o respeito básico vão para qualquer pessoa que cruzar o seu caminho.
Você não precisa fingir que ama quem não conhece. Mas tratar o caixa do mercado, o motorista de aplicativo e o vizinho de corredor com um sorriso e educação já muda o clima do dia inteiro.
Andar com menos pedras na mão e ser um pouco mais gentil no dia a dia tira um peso gigante das costas. Tratar desconhecidos como companheiros evita que a gente seja arrogante.