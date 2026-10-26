REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Um homem muito velho não tem outra prova de sua longa vida além da própria idade' - a reflexão de Sêneca que ajuda a não chegar no fim da vida cheio de arrependimentos

Entenda a verdadeira diferença entre apenas sobreviver e construir uma vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Tem muito profissional que chega na velhice sem nunca ter arriscado de verdade, sem ter amado com vontade ou saído daquela vidinha de sempre. Passam anos só batendo ponto no trabalho, pagando os boletos no fim do mês e torcendo desesperadamente para a sexta-feira chegar.



5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Sêneca dá um choque de realidade sobre como a gente desperdiça nossa vida. Fazer aniversário e acumular anos no registro não quer dizer que você viveu de verdade; na maioria das vezes, significa só que você demorou um tempão para morrer.

