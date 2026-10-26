Frase do dia do Estoicismo: 'Um homem muito velho não tem outra prova de sua longa vida além da própria idade' - a reflexão de Sêneca que ajuda a não chegar no fim da vida cheio de arrependimentos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 01:00
Tem muito profissional que chega na velhice sem nunca ter arriscado de verdade, sem ter amado com vontade ou saído daquela vidinha de sempre. Passam anos só batendo ponto no trabalho, pagando os boletos no fim do mês e torcendo desesperadamente para a sexta-feira chegar.
5 curiosidades sobre Sêneca
Sêneca dá um choque de realidade sobre como a gente desperdiça nossa vida. Fazer aniversário e acumular anos no registro não quer dizer que você viveu de verdade; na maioria das vezes, significa só que você demorou um tempão para morrer.
O que mostra se uma pessoa viveu bem não é a idade, mas a intensidade e as histórias que ela construiu. O nosso objetivo não devia ser só chegar vivo no fim da linha, mas ter boas lembranças, vitórias e até alguns tombos para contar no final dessa caminhada.