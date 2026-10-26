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Frase do dia do Estoicismo: 'Um homem muito velho não tem outra prova de sua longa vida além da própria idade' - a reflexão de Sêneca que ajuda a não chegar no fim da vida cheio de arrependimentos

Entenda a verdadeira diferença entre apenas sobreviver e construir uma vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Tem muito profissional que chega na velhice sem nunca ter arriscado de verdade, sem ter amado com vontade ou saído daquela vidinha de sempre. Passam anos só batendo ponto no trabalho, pagando os boletos no fim do mês e torcendo desesperadamente para a sexta-feira chegar.

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
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Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

Sêneca dá um choque de realidade sobre como a gente desperdiça nossa vida. Fazer aniversário e acumular anos no registro não quer dizer que você viveu de verdade; na maioria das vezes, significa só que você demorou um tempão para morrer.

O que mostra se uma pessoa viveu bem não é a idade, mas a intensidade e as histórias que ela construiu. O nosso objetivo não devia ser só chegar vivo no fim da linha, mas ter boas lembranças, vitórias e até alguns tombos para contar no final dessa caminhada.

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