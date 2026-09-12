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Frase do dia do Estoicismo: 'Uma pessoa que não domina a si mesma nunca terá controle sobre coisa alguma' - a reflexão de Atenodoro Cananita sobre a autodisciplina

Pensamento reforça que a tentativa de controlar o mundo é inútil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 01:00

Para o filósofo, viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza era o caminho para alcançar uma vida equilibrada e plena.
Atenodoro Cananita Crédito: Reprodução

A vontade de controlar o que acontece ao nosso redor, o comportamento dos outros e os rumos do mundo muitas vezes faz a gente esquecer do mais importante: o nosso próprio interior. O pensador Atenodoro Cananita já dizia que qualquer tentativa de liderar ou mandar nos outros sem antes saber controlar a si mesmo acaba dando errado.

Filosofos e pensadores que utilizaram o evemerismo

Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons
Ênio, c. 200 a.C.: traduziu a Sacra História e levou o evemerismo grego para o mundo latino por PGS 1984 / Wikimedia Commons
Cícero, 45 a.C.: em De natura deorum, usa a origem humana dos deuses no debate filosófico sobre religião por Autor anônimo / Wikimedia Commons
Diodoro Sículo, séc. I a.C.: preservou a narrativa de Panqueia, com Zeus e outros deuses como reis antigos por Data Destroyer / Wikimedia Commons
Lactâncio, 303–311: usou Euêmero e Ênio para atacar o paganismo, tratando deuses como homens cultuados por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Eusébio, início do séc. IV: citou Euêmero e Diodoro como prova histórica contra os deuses pagãos por Biblioteca Nacional da Áustria / Wikimedia Commons
Agostinho, séc. V: em A Cidade de Deus, usou a ideia dos deuses-homens para desmontar o culto romano por Sandro Botticelli / Wikimedia Commons
Snorri, c. 1220: na Edda em Prosa, rebaixou os Æsir a heróis vindos de Troia e depois divinizados por Christian Krohg / Wikimedia Commons
Isidoro, séc. VII: sistematizou a tese de que os deuses pagãos foram homens em De diis gentium por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
Banier, 1711: explicou mitos gregos como memória histórica de pessoas reais transformadas em deuses por Abbé Antoine Banier / Wikimedia Commons
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Euêmero/Evêmero, c. 300 a.C.: fundou a leitura de que deuses eram reis e benfeitores humanos depois divinizados por Jamie Heath / Wikimedia Commons

Na prática, isso mostra que reações por impulso, atitudes automáticas e a falta de foco estragam os nossos planos. Quem não consegue organizar a própria rotina, os sentimentos e as reações dificilmente vai conseguir colocar ordem ou ter sucesso em tarefas maiores ou liderando equipes.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não tenha pressa para mostrar que venceu; algumas das maiores conquistas acontecem quando você já não precisa provar nada para ninguém' - a reflexão inspirada em Sêneca

Frase do dia da Filosofia: 'Não tenha pressa para mostrar que venceu; algumas das maiores conquistas acontecem quando você já não precisa provar nada para ninguém' - a reflexão inspirada em Sêneca

Esse ensinamento é a base do crescimento pessoal e profissional hoje em dia, onde a inteligência emocional é o que manda para uma boa liderança. Saber se controlar é o que sustenta as decisões certas na pressão e ajuda a construir respeito e confiança.

Começar pelas próprias atitudes é o único caminho para conquistar a independência. Seguindo o conselho de Atenodoro, a gente entende que a verdadeira autoridade começa de dentro para fora, transformando a disciplina pessoal na chave para melhorar o ambiente ao nosso redor.

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