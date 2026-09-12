REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Uma pessoa que não domina a si mesma nunca terá controle sobre coisa alguma' - a reflexão de Atenodoro Cananita sobre a autodisciplina

Pensamento reforça que a tentativa de controlar o mundo é inútil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 01:00

Atenodoro Cananita Crédito: Reprodução

A vontade de controlar o que acontece ao nosso redor, o comportamento dos outros e os rumos do mundo muitas vezes faz a gente esquecer do mais importante: o nosso próprio interior. O pensador Atenodoro Cananita já dizia que qualquer tentativa de liderar ou mandar nos outros sem antes saber controlar a si mesmo acaba dando errado.

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Na prática, isso mostra que reações por impulso, atitudes automáticas e a falta de foco estragam os nossos planos. Quem não consegue organizar a própria rotina, os sentimentos e as reações dificilmente vai conseguir colocar ordem ou ter sucesso em tarefas maiores ou liderando equipes.

Esse ensinamento é a base do crescimento pessoal e profissional hoje em dia, onde a inteligência emocional é o que manda para uma boa liderança. Saber se controlar é o que sustenta as decisões certas na pressão e ajuda a construir respeito e confiança.