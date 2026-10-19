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Frase do dia do Estoicismo: 'Você não escreve o roteiro da sua vida, mas é sua obrigação interpretar o papel que lhe deram com excelência' - a reflexão de Epicteto que ajuda a encontrar propósito

A reflexão do filósofo Epicteto ensina a parar de reclamar das cartas que o universo te deu e focar em entregar o seu melhor agora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 01:00

Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos.
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. Crédito: Reprodução

A gente passa muito tempo invejando a grama do vizinho. É comum pensar que a vida seria mais fácil com uma conta bancária recheada, um cargo de chefia ou a rotina perfeita da internet. Para acabar com essa ilusão, o estoicismo usa a famosa "Metáfora do Ator", a vida é um teatro onde o universo distribui os papéis sem pedir a nossa opinião.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Se você foi o escolhido para ser o protagonista rico, faça isso direito. Mas se o seu papel atual é ser o estagiário, o funcionário que rala todo dia ou alguém enfrentando um problema duro, encare a realidade de frente. A ideia é que o talento de um ator não depende do personagem que ele pegou, mas da vontade com que ele atua.

Reclamar do roteiro é perda de tempo. Entregar o seu melhor na situação que você tem hoje é a única coisa que realmente está sob o seu controle.  

Leia mais

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