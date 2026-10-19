Frase do dia do Estoicismo: 'Você não escreve o roteiro da sua vida, mas é sua obrigação interpretar o papel que lhe deram com excelência' - a reflexão de Epicteto que ajuda a encontrar propósito

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 01:00
A gente passa muito tempo invejando a grama do vizinho. É comum pensar que a vida seria mais fácil com uma conta bancária recheada, um cargo de chefia ou a rotina perfeita da internet. Para acabar com essa ilusão, o estoicismo usa a famosa "Metáfora do Ator", a vida é um teatro onde o universo distribui os papéis sem pedir a nossa opinião.
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Se você foi o escolhido para ser o protagonista rico, faça isso direito. Mas se o seu papel atual é ser o estagiário, o funcionário que rala todo dia ou alguém enfrentando um problema duro, encare a realidade de frente. A ideia é que o talento de um ator não depende do personagem que ele pegou, mas da vontade com que ele atua.
Reclamar do roteiro é perda de tempo. Entregar o seu melhor na situação que você tem hoje é a única coisa que realmente está sob o seu controle.