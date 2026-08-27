REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Você não pode escolher o que acontece, mas pode escolher como reage' - descubra o poder de resposta diante dos imprevistos

Filósofo sintetiza a regra principal do estoicismo: o foco na atitude pessoal em vez de lamentar o destino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Imprevistos, perdas e mudanças repentinas de rota fogem do controle humano. Para Musônio Rufo, o ponto de virada está em compreender que o acontecimento em si é neutro; o impacto dele depende diretamente da postura adotada diante do fato.

Lamentar o que já ocorreu só amplia o sofrimento. Ao focar na única coisa que está sob domínio individual, a própria resposta prática e emocional, a pessoa substitui o papel de vítima por uma atitude de ação, adaptando-se às circunstâncias para encontrar a melhor saída possível.

