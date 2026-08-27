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Frase do dia do Estoicismo: 'Você não pode escolher o que acontece, mas pode escolher como reage' - descubra o poder de resposta diante dos imprevistos

Filósofo sintetiza a regra principal do estoicismo: o foco na atitude pessoal em vez de lamentar o destino

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 01:00

Musônio Rufo
Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Imprevistos, perdas e mudanças repentinas de rota fogem do controle humano. Para Musônio Rufo, o ponto de virada está em compreender que o acontecimento em si é neutro; o impacto dele depende diretamente da postura adotada diante do fato.

Lamentar o que já ocorreu só amplia o sofrimento. Ao focar na única coisa que está sob domínio individual, a própria resposta prática e emocional, a pessoa substitui o papel de vítima por uma atitude de ação, adaptando-se às circunstâncias para encontrar a melhor saída possível.

5 curiosidades sobre Musônio Rufo

Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução
Foi banido de Roma várias vezes por imperadores como Nero e Vespaziano devido às suas críticas diretas ao poder por Reprodução
Interpôs-se no meio de dois exércitos em plena guerra civil em Roma para tentar convencer os soldados a fazerem a paz por Reprodução
Pregava o estilo de vida simples, recomendando o vegetarianismo, roupas modestas e a agricultura como o trabalho ideal por Reprodução
Foi o professor de Epicteto, moldando diretamente o pensamento do ex-escravizado que se tornaria um dos maiores estoicos da história por Reprodução
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Defendeu abertamente que as mulheres deveriam ter acesso à mesma educação filosófica e moral que os homens no Império Romano por Reprodução

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