Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:28
O trânsito travado, o sistema fora do ar ou alguém fura um compromisso em cima da hora: a reação comum é perder a cabeça. Gastar energia tentando brigar com o que já aconteceu só serve para aumentar o estresse e estragar o resto do seu dia.
"Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos fora dela. Perceba isso e você encontrará a verdadeira força." - Marco Aurélio
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
Quando algo dá errado, a tendência é culpar o mundo e ficar remoendo o problema por horas. O resultado disso é cansaço mental dobrado, sem resolver absolutamente nada na prática.
Marco Aurélio lembrava que a única coisa que está de verdade sob seu comando é como você reage a cada situação. O imprevisto acontece para todo mundo; a escolha de surtar ou respirar fundo e resolver o que dá para resolver é inteiramente sua.