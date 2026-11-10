Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos

Sofrer por coisas fora do seu alcance é a maior armadilha para a sua paz mental

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:28

Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência.
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. Crédito: Reprodução

O trânsito travado, o sistema fora do ar ou alguém fura um compromisso em cima da hora: a reação comum é perder a cabeça. Gastar energia tentando brigar com o que já aconteceu só serve para aumentar o estresse e estragar o resto do seu dia.

"Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos fora dela. Perceba isso e você encontrará a verdadeira força." - Marco Aurélio

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Quando algo dá errado, a tendência é culpar o mundo e ficar remoendo o problema por horas. O resultado disso é cansaço mental dobrado, sem resolver absolutamente nada na prática.

Marco Aurélio lembrava que a única coisa que está de verdade sob seu comando é como você reage a cada situação. O imprevisto acontece para todo mundo; a escolha de surtar ou respirar fundo e resolver o que dá para resolver é inteiramente sua.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Em alguns trabalhos, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Frase do dia da Psicologia: 'Em alguns trabalhos, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo' - a lição de Sêneca para se afastar de amigos que só sabem reclamar

Frase do dia do Estoicismo: 'Deve-se evitar especialmente as pessoas que são sombrias e que se lamentam por tudo' - a lição de Sêneca para se afastar de amigos que só sabem reclamar

Tags:

Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Blogueirinha acusa João Vicente de tentar barrar pergunta sobre Gracyanne e dispara: 'Fique na tua!'

Blogueirinha acusa João Vicente de tentar barrar pergunta sobre Gracyanne e dispara: 'Fique na tua!'
Imagem - Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca

Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca
Imagem - Por que o 'Apito Final' saiu do ar? Entenda decisão da Band com Craque Neto

Por que o 'Apito Final' saiu do ar? Entenda decisão da Band com Craque Neto