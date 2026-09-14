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Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos' - o ensinamento de Marco Aurélio para vencer a ansiedade

Descubra como a sabedoria do imperador romano ajuda a focar no que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 01:00

Marco Aurélio
Marco Aurélio Crédito: Reprodução

Tentar controlar cada detalhe da vida, o horário do ônibus ao humor do colega de trabalho, é uma passagem direto para a exaustão. O imperador romano Marco Aurélio escreveu em seus diários um lembrete valioso, que o único lugar onde você realmente manda é dentro da sua própria cabeça.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O resto do mundo é imprevisível. Quando a gente aceita essa realidade, um peso enorme sai dos ombros. Em vez de gastar energia reclamando do clima, da política ou do trânsito, a filosofia estoica convida a olhar para dentro e decidir como agir diante de cada imprevisto.

A força verdadeira vem de manter o equilíbrio quando tudo ao redor desmorona. Afinal, a única batalha que você pode vencer de verdade é contra a sua própria ansiedade.

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