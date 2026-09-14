Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos' - o ensinamento de Marco Aurélio para vencer a ansiedade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 01:00
Tentar controlar cada detalhe da vida, o horário do ônibus ao humor do colega de trabalho, é uma passagem direto para a exaustão. O imperador romano Marco Aurélio escreveu em seus diários um lembrete valioso, que o único lugar onde você realmente manda é dentro da sua própria cabeça.
14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio
O resto do mundo é imprevisível. Quando a gente aceita essa realidade, um peso enorme sai dos ombros. Em vez de gastar energia reclamando do clima, da política ou do trânsito, a filosofia estoica convida a olhar para dentro e decidir como agir diante de cada imprevisto.
A força verdadeira vem de manter o equilíbrio quando tudo ao redor desmorona. Afinal, a única batalha que você pode vencer de verdade é contra a sua própria ansiedade.