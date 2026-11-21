REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Você teme a morte e, no entanto, vive como se tivesse séculos pela frente' - o alerta de Musônio Rufo para quem passa o dia procrastinando

Perder horas rolando feed sem rumo é desperdiçar o bem mais valioso que você nunca vai recuperar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 01:00

Musônio Rufo Crédito: Reprodução

Passar a tarde inteira rolando a tela do celular vendo bobagem ou empurrando decisões importantes para o ano que vem parece inofensivo. O perigo é acordar daqui a alguns anos e perceber que a vida passou batida enquanto você se distraía.

"Você teme a morte e, no entanto, vive como se tivesse séculos pela frente." - Musônio Rufo

5 curiosidades sobre Musônio Rufo 1 de 5

Quem vive como se tivesse tempo infinito gasta horas preciosas com picuinha, gente sem noção e preguiça sem limites.