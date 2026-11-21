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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 01:00
Passar a tarde inteira rolando a tela do celular vendo bobagem ou empurrando decisões importantes para o ano que vem parece inofensivo. O perigo é acordar daqui a alguns anos e perceber que a vida passou batida enquanto você se distraía.
"Você teme a morte e, no entanto, vive como se tivesse séculos pela frente." - Musônio Rufo
5 curiosidades sobre Musônio Rufo
Quem vive como se tivesse tempo infinito gasta horas preciosas com picuinha, gente sem noção e preguiça sem limites.
Para os mestres do estoicismo, a vida não é curta; nós é que jogamos grande parte dela fora. Lembre-se de que o relógio não para e trate as suas horas com o respeito que elas merecem.