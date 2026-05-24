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Frase do dia (esporte): 'O medo de perder tira a vontade de ganhar' - a reflexão de Ayrton Senna sobre coragem e pressão

O pensamento do piloto brasileiro continua sendo compartilhado ao falar sobre medo, autocobrança e a dificuldade humana de arriscar depois de tantas frustrações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:01

Ayrton Senna
Ayrton Senna Crédito: Divulgação

Existe um momento em que o medo começa a controlar mais do que a vontade. Depois de decepções, fracassos ou perdas emocionais, muita gente passa a viver tentando evitar dor em vez de continuar buscando aquilo que realmente deseja. A reflexão de Ayrton Senna atravessou gerações justamente porque fala sobre o impacto silencioso que o medo pode ter na coragem de continuar tentando.

Conhecido mundialmente pela competitividade, intensidade emocional e disciplina extrema, Ayrton Senna também ficou marcado por reflexões sobre pressão, limites e superação. Suas frases continuam sendo compartilhadas décadas após sua morte justamente pela capacidade de dialogar com medos profundamente humanos.

Velório de Ayrton Senna

Adriane GGaliste ch por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Velório de Ayrton Senna por Reprodução
Viviane Senna e Xuxa no velório de Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Viviane Senna e Xuxa no velório de Ayrton Senna por Arquivo/Caras/Reprodução
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Adriane GGaliste ch por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, insegurança e pressão constante por resultados. Em muitos casos, as pessoas deixam de tentar novas oportunidades não por falta de capacidade, mas pelo medo de fracassar novamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Evitar relações por medo de sofrer, desistir de projetos antes mesmo de começar, não demonstrar sentimentos para evitar rejeição ou permanecer preso à zona de conforto para não enfrentar novas frustrações.

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O pensamento não sugere ausência de medo ou coragem absoluta o tempo inteiro. A ideia central está mais ligada ao risco de permitir que experiências negativas passem a comandar completamente as escolhas futuras.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à ansiedade antecipatória e à tendência humana de evitar riscos emocionais depois de situações dolorosas.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos anos depois. Em um tempo em que muita gente parece viver mais preocupada em não perder do que realmente em viver, Ayrton Senna lembra que o medo também pode afastar pessoas das próprias conquistas.

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