REFLEXÃO

Frase do dia: 'Odeio políticos, mas compreendo que países como o Brasil precisam de uma melhor organização. Não sei os políticos conseguirão isso, são muito egoístas' - reflexão de Ayrton Senna

Em declaração publicada poucos dias antes de sua morte, o tricampeão mundial de Fórmula 1 demonstrou insatisfação com a política brasileira

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:30

Ayrton Senna fez história pelo esporte brasileiro Crédito: Fórmula 1/Site oficial

“Odeio políticos, países como o Brasil precisam de organização, não sei se vão conseguir isso, porque são muito egoístas.” A declaração atribuída a Ayrton Senna, em entrevista publicada pela revista portuguesa Nova Gente em abril de 1994, revela a insatisfação do piloto com os rumos da política brasileira e a dificuldade de transformar interesses individuais em compromissos com a sociedade.

Senna não era conhecido por fazer discursos políticos frequentes. Sua imagem pública estava associada principalmente à disciplina, à competitividade e ao orgulho de representar o Brasil nas pistas. Ainda assim, demonstrava preocupação com os problemas enfrentados pelo país e com a capacidade de seus governantes de encontrar soluções.

Ayrton Senna 1 de 12

“Odeio políticos, mas compreendo que países como o Brasil precisam de uma melhor organização, não sei se serão os políticos a conseguir isso, porque são muito egoístas.” A declaração de Ayrton Senna, publicada pela revista portuguesa Nova Gente em 26 de abril de 1994, revela uma preocupação que ultrapassava o universo das pistas: a dificuldade de construir um país em que as necessidades da população fossem tratadas como prioridade.

Conhecido pela determinação e pela exigência consigo mesmo, Senna representava o Brasil em competições internacionais e frequentemente demonstrava orgulho de suas origens. Entretanto, sua relação afetiva com o país não o impedia de reconhecer problemas e expressar insatisfação com aqueles que tinham a responsabilidade de enfrentá-los.

A palavra mais forte de sua declaração talvez não seja o ódio aos políticos, mas a referência ao egoísmo. Ao questionar se os representantes públicos seriam capazes de organizar o Brasil, o piloto apontava para uma contradição: pessoas que recebem a responsabilidade de trabalhar pelo interesse coletivo podem também estar sujeitas a ambições e interesses particulares.

Essa reflexão não se limita à política. O egoísmo aparece em diferentes relações humanas quando alguém utiliza uma posição de autoridade para obter vantagens, ignora necessidades alheias ou acredita que seus interesses devem prevalecer sobre os de todos os outros.

No caso da administração pública, porém, as consequências dessas escolhas podem alcançar milhões de pessoas. Decisões sobre educação, saúde, segurança e infraestrutura exigem planejamento, responsabilidade e compromisso com resultados que ultrapassam interesses individuais.

Quando Senna concedeu a entrevista, o Brasil vivia um período de transformações. O país ainda enfrentava a inflação elevada e as consequências da crise política que havia culminado no impeachment de Fernando Collor, em 1992. O Plano Real seria implementado meses depois.

A crítica do piloto, portanto, precisa ser compreendida dentro daquele contexto histórico. Senna não apontou um partido como solução nem apresentou uma proposta política específica. Manifestou uma opinião sobre o comportamento dos políticos e expressou dúvidas sobre a capacidade deles de promover mudanças.

Há também uma diferença entre criticar representantes públicos e desacreditar da importância da política. Uma sociedade democrática depende de instituições, participação popular e mecanismos que permitam fiscalizar decisões e cobrar responsabilidades.

A declaração de Senna chama atenção justamente para essa exigência de responsabilidade. O exercício do poder envolve escolhas que podem melhorar ou prejudicar a vida de pessoas que jamais terão contato direto com aqueles que as tomam.

Mais de três décadas depois, suas palavras continuam oferecendo um ponto de partida para pensar sobre liderança, ética e compromisso público. Não porque sejam uma previsão sobre o Brasil atual, mas porque expressam uma preocupação que pode existir em qualquer época: o risco de que interesses particulares se sobreponham às necessidades de uma sociedade.