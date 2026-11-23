NASCEU!

Fred Bruno anuncia nascimento do filho com Indi Lunar; veja fotos

O apresentador já é pai de um menino com a influenciadora e empresária Bianca Andrade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:54

Fred Bruno anuncia nascimento do filho com Indi Lunar Crédito: Reprdoução/Instagram

O apresentador Fred Bruno, de 37 anos, anunciou na noite deste domingo (22) o nascimento de seu segundo filho, Guto. O menino chegou na última sexta-feira (20), às 22h33, e é o primeiro filho do jornalista com a influenciadora Indi Lunar.

Fred Bruno anuncia nascimento do filho com Indi Lunar 1 de 5

Em publicação no Instagram, ele mostrou registros do bebê logo após o parto e falou sobre a paternidade. "Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. Na sexta-feira, dia 20 de novembro de 2026, às 22h33, tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir", escreveu o ex-participante do BBB 23.

Segundo Fred, Indi Lunar e o recém-nascido estão bem e já receberam o carinho de Cris, de 5 anos. "Ele e a mamãe estão muito bem e recebendo todo o carinho do mundo, inclusive do seu irmãozinho mais velho. Obrigado a todos que em algum momento do dia pararam pra pensar no nosso neném", completou o jornalista.

Mãe de Cris, fruto do antigo namoro com Fred, a empresária Bianca Andrade deixou um comentário carinhoso na postagem. "Ele é tão fofinho! Muita saúde para a mamãe, Indi Lunar, cuidar desse neném e muito amor do Fred para cuidar da mamãe. O Guduguinho vai cuidar muito também! O que precisarem, sabem que podem contar. Tamo junto!", escreveu Boca Rosa.

Amigos famosos também parabenizaram o casal nos comentários. O ator Nicolas Prattes disse: "Nossa família está muito feliz por vocês. Muito amor". A apresentadora Ticiane Pinheiro desejou: "Que Deus abençoe. Saúde para o irmão do Gudugu", usando o apelido de Cris. O narrador Luis Roberto também celebrou a chegada do menino: "Viva. Parabéns, papai e mamãe. Saúde e muito mais amor".

Indi Lunar 1 de 23

Fred Bruno e Indi Lunar contaram ao público sobre a gravidez apenas em julho deste ano, já com a gestação avançada. Na época, o apresentador explicou que a namorada prefere manter a vida pessoal reservada, por isso os dois decidiram esconder a novidade nos primeiros meses. "Esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", afirmou ele na ocasião.