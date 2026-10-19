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Fred Bruno é atingido por tiro durante confusão com deputado em balada

Marcelo Aguiar (PL) foi detido após disparo de arma de fogo em festa no Itaim Bibi; assessoria nega prisão e afirma que parlamentar teve reação adversa a medicamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:11

Fred Bruno Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Fred Bruno foi atingido de raspão no pé por um disparo de arma de fogo durante uma confusão na casa noturna Santo Cupido, no Itaim Bibi, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19). O caso envolveu o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi levado à delegacia após o episódio e liberado depois de prestar depoimento.

Segundo informações divulgadas pelo SBT, o parlamentar teria importunado mulheres durante a festa e sido confrontado por um homem que pediu que ele deixasse o estabelecimento. A discussão teria se intensificado até que um disparo fosse efetuado. O boletim de ocorrência aponta que ele precisou ser algemado devido ao estado de exaltação.

Mansão de Fred Bruno 1 de 15

De acordo com testemunhas ouvidas pela TV Globo, Marcelo estaria embriagado. Uma das versões aponta que, após a confusão, ele caiu no chão e a arma disparou. A dinâmica do incidente será investigada.

O SBT afirmou que Fred Bruno foi atingido de raspão no pé, mas não sofreu ferimentos graves e passa bem após o susto. Depois do incidente, ele decidiu não registrar uma queixa contra o autor dos disparos.

O que diz a defesa de Marcelo Aguiar?

Em nota, a assessoria do deputado negou que ele tenha sido preso e afirmou que o parlamentar estava sob efeito de medicamentos fortes, que teriam provocado uma reação adversa e contribuído para o envolvimento em uma discussão.

"Em nenhum momento o deputado foi preso. Ele apenas prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado em seguida. Neste momento, o deputado está em casa e passará por consulta médica. Reitera que confia na Justiça e tem a convicção de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos no momento oportuno", declarou a assessoria.

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo 1 de 4

Marcelo foi encaminhado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e liberado após prestar depoimento. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos. A arma, para a qual o parlamentar possui porte federal, foi apreendida para perícia.

O deputado também estava com um veículo que utilizava placa oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas o automóvel não consta na lista oficial de veículos vinculados a ele. Os responsáveis pela casa noturna foram procurados pelo g1 para esclarecer como o parlamentar entrou armado no estabelecimento, mas não haviam respondido até a publicação da reportagem.

Quem é Marcelo Aguiar?

Marcelo Aguiar ficou conhecido como cantor sertanejo e, posteriormente, passou a atuar na música gospel. Na política, foi eleito vereador da capital paulista em 2008 e deputado federal por São Paulo em 2010. Atualmente, exerce mandato de deputado estadual.

Nas eleições de 2026, recebeu 37.585 votos, mas não conseguiu se reeleger para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Com o resultado, ficou como suplente para a próxima legislatura.

Quem é Fred Bruno?