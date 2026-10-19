Fred Bruno se afasta da TV após ser atingido por tiro em confusão com deputado: 'Impacto muito grande'

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Giuliana Mancini
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14:23
Fred Bruno confirmou que foi atingido por um tiro durante uma confusão na casa noturna Santo Cupido, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. O jornalista falou pela primeira vez sobre o episódio e contou que sentiu um forte impacto no pé. O caso envolveu o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi levado à delegacia após o episódio e liberado depois de prestar depoimento.
"Tô aqui, primeiramente, pra dizer que está tudo bem. Sim, eu estava presente, embora não tivesse nada a ver com o ocorrido. Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé, começou a latejar, a queimar", relatou nesta segunda-feira (19), em entrevista ao SPTV,
O apresentador também destacou a gravidade do episódio e afirmou que poderia ter sofrido ferimentos mais sérios. "Não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, mas estou bem. Porém, é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior comigo ou com qualquer outra pessoa", desabafou.
Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo
Por causa do ocorrido, Fred não apresentou o "Globo Esporte" nesta segunda-feira, sendo substituído por José Renato Ambrósio. Ele explicou que está tomando as medidas necessárias e confirmou o retorno ao trabalho no dia seguinte. "Não apresento o Globo Esporte hoje porque estou tomando todas as medidas necessárias. E amanhã estou de volta", afirmou.
A confusão aconteceu na madrugada de segunda-feira, na casa noturna Santo Cupido. De acordo com registro policial, Marcelo Aguiar incomodou pessoas na festa caiu no chão em meio ao tumulto e fez um disparo acidental com a arma que carregava.
O parlamentar, que tem porte federal de arma, foi levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, na zona oeste da capital. A arma, uma pistola Glock calibre.380, foi apreendida e deve passar por perícia, assim como o local onde o disparo ocorreu.
Mansão de Fred Bruno
A assessoria do parlamentar negou que ele tenha sido preso e afirmou que ele estava sob efeito de medicamentos fortes, que teriam provocado uma reação adversa. Segundo a nota, Marcelo prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.