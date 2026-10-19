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Fred Bruno se afasta da TV após ser atingido por tiro em confusão com deputado: 'Impacto muito grande'

Apresentador da TV Globo contou que sentiu o pé latejar e queimar após o disparo: 'Poderia ter acontecido algo muito pior'

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14:23

Fred Bruno Crédito: SporTV/Reprodução

Fred Bruno confirmou que foi atingido por um tiro durante uma confusão na casa noturna Santo Cupido, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. O jornalista falou pela primeira vez sobre o episódio e contou que sentiu um forte impacto no pé. O caso envolveu o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi levado à delegacia após o episódio e liberado depois de prestar depoimento.

"Tô aqui, primeiramente, pra dizer que está tudo bem. Sim, eu estava presente, embora não tivesse nada a ver com o ocorrido. Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé, começou a latejar, a queimar", relatou nesta segunda-feira (19), em entrevista ao SPTV,

O apresentador também destacou a gravidade do episódio e afirmou que poderia ter sofrido ferimentos mais sérios. "Não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, mas estou bem. Porém, é algo muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior comigo ou com qualquer outra pessoa", desabafou.

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido em São Paulo 1 de 4

Por causa do ocorrido, Fred não apresentou o "Globo Esporte" nesta segunda-feira, sendo substituído por José Renato Ambrósio. Ele explicou que está tomando as medidas necessárias e confirmou o retorno ao trabalho no dia seguinte. "Não apresento o Globo Esporte hoje porque estou tomando todas as medidas necessárias. E amanhã estou de volta", afirmou.

A confusão aconteceu na madrugada de segunda-feira, na casa noturna Santo Cupido. De acordo com registro policial, Marcelo Aguiar incomodou pessoas na festa caiu no chão em meio ao tumulto e fez um disparo acidental com a arma que carregava.

O parlamentar, que tem porte federal de arma, foi levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, na zona oeste da capital. A arma, uma pistola Glock calibre.380, foi apreendida e deve passar por perícia, assim como o local onde o disparo ocorreu.

Mansão de Fred Bruno 1 de 15