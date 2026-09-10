RECEITA

Fricassê de frango fácil e cremoso: receita econômica leva ingredientes simples e fica pronta no forno

Prato combina frango desfiado com creme de milho, requeijão, queijo gratinado e batata palha e rende um almoço completo

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:00

Cozinhe e desfie bem o frango. Quanto mais soltinho estiver o frango, melhor ele se mistura ao creme e mais uniforme fica o recheio. Crédito: Reprodução

O fricassê de frango é uma ótima opção para quem quer uma refeição que rende bastante sem precisar de ingredientes complicados. Cremoso por dentro e com uma camada de queijo gratinado e batata palha por cima, o prato funciona tanto para o almoço do dia a dia quanto para servir toda a família.

8 dicas para o fricassê de frango ficar perfeito 1 de 8

Ingredientes

* 500 g de peito de frango cozido e desfiado

* 1 lata de milho-verde escorrido

* 1 caixa de creme de leite

* 1 copo de requeijão cremoso (200 g)

* 1/2 xícara de leite

* 1 cebola pequena picada

* 2 dentes de alho picados

* 1 colher de sopa de óleo ou azeite

* 150 g de muçarela

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* Cheiro-verde a gosto

* Batata palha para finalizar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho, o creme de leite, o requeijão e o leite. Bata até obter um creme homogêneo e reserve.

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.

Despeje o creme batido no liquidificador sobre o frango e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo até a mistura ficar bem cremosa. Finalize com cheiro-verde.

Transfira para uma travessa, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até o queijo derreter e começar a dourar.

Retire do forno e coloque a batata palha somente na hora de servir para que continue crocante.

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