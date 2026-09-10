Fricassê de frango fácil e cremoso: receita econômica leva ingredientes simples e fica pronta no forno

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:00
O fricassê de frango é uma ótima opção para quem quer uma refeição que rende bastante sem precisar de ingredientes complicados. Cremoso por dentro e com uma camada de queijo gratinado e batata palha por cima, o prato funciona tanto para o almoço do dia a dia quanto para servir toda a família.
8 dicas para o fricassê de frango ficar perfeito
Ingredientes
* 500 g de peito de frango cozido e desfiado
* 1 lata de milho-verde escorrido
* 1 caixa de creme de leite
* 1 copo de requeijão cremoso (200 g)
* 1/2 xícara de leite
* 1 cebola pequena picada
* 2 dentes de alho picados
* 1 colher de sopa de óleo ou azeite
* 150 g de muçarela
* Sal a gosto
* Pimenta-do-reino a gosto
* Cheiro-verde a gosto
* Batata palha para finalizar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o milho, o creme de leite, o requeijão e o leite. Bata até obter um creme homogêneo e reserve.
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.
Despeje o creme batido no liquidificador sobre o frango e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo até a mistura ficar bem cremosa. Finalize com cheiro-verde.
Transfira para uma travessa, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até o queijo derreter e começar a dourar.
Retire do forno e coloque a batata palha somente na hora de servir para que continue crocante.
Para render mais
Dá para aumentar o volume do fricassê sem gastar muito acrescentando mais milho ou um pouco mais de leite ao creme. Servido com arroz branco, uma travessa já rende uma refeição completa para várias pessoas.