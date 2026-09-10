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Fricassê de frango fácil e cremoso: receita econômica leva ingredientes simples e fica pronta no forno

Prato combina frango desfiado com creme de milho, requeijão, queijo gratinado e batata palha e rende um almoço completo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:00

Cozinhe e desfie bem o frango. Quanto mais soltinho estiver o frango, melhor ele se mistura ao creme e mais uniforme fica o recheio.
Cozinhe e desfie bem o frango. Quanto mais soltinho estiver o frango, melhor ele se mistura ao creme e mais uniforme fica o recheio. Crédito: Reprodução

O fricassê de frango é uma ótima opção para quem quer uma refeição que rende bastante sem precisar de ingredientes complicados. Cremoso por dentro e com uma camada de queijo gratinado e batata palha por cima, o prato funciona tanto para o almoço do dia a dia quanto para servir toda a família.

8 dicas para o fricassê de frango ficar perfeito

Coloque a batata palha somente no final. Espalhe a batata palha depois que o fricassê sair do forno ou apenas na hora de servir. Assim, ela não absorve a umidade do creme e continua crocante. por Reprodução
Use forno bem quente para gratinar. Como os ingredientes já estão cozidos, não é necessário deixar o fricassê muito tempo no forno. Cerca de 15 a 20 minutos a 200°C costuma ser suficiente para aquecer e gratinar. por Reprodução
Cubra toda a superfície com queijo. Uma camada generosa de muçarela ajuda a criar aquele gratinado douradinho que faz diferença no resultado final. por Reprodução
Capriche no requeijão. Ele ajuda a dar cremosidade e deixa o molho mais consistente. Requeijão cremoso tradicional costuma funcionar melhor que versões muito líquidas. por Reprodução
Não deixe o creme líquido demais. Adicione o leite aos poucos. O fricassê precisa ficar cremoso e encorpado para não formar líquido no fundo da travessa. por Reprodução
Cozinhe e desfie bem o frango. Quanto mais soltinho estiver o frango, melhor ele se mistura ao creme e mais uniforme fica o recheio. por Reprodução
Bata bem o milho. Milho, creme de leite, requeijão e leite devem formar um creme liso no liquidificador. Para uma textura ainda mais delicada, é possível peneirar depois de bater. por Reprodução
Tempere o frango antes de adicionar o creme. Refogue com cebola, alho, sal, pimenta e os temperos de sua preferência. O creme sozinho não deve ser responsável por todo o sabor. por Reprodução
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Coloque a batata palha somente no final. Espalhe a batata palha depois que o fricassê sair do forno ou apenas na hora de servir. Assim, ela não absorve a umidade do creme e continua crocante. por Reprodução

Ingredientes

* 500 g de peito de frango cozido e desfiado

* 1 lata de milho-verde escorrido

* 1 caixa de creme de leite

* 1 copo de requeijão cremoso (200 g)

* 1/2 xícara de leite

* 1 cebola pequena picada

* 2 dentes de alho picados

* 1 colher de sopa de óleo ou azeite

* 150 g de muçarela

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* Cheiro-verde a gosto

* Batata palha para finalizar

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Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho, o creme de leite, o requeijão e o leite. Bata até obter um creme homogêneo e reserve.

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.

Despeje o creme batido no liquidificador sobre o frango e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo até a mistura ficar bem cremosa. Finalize com cheiro-verde.

Transfira para uma travessa, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até o queijo derreter e começar a dourar.

Retire do forno e coloque a batata palha somente na hora de servir para que continue crocante.

Para render mais

Dá para aumentar o volume do fricassê sem gastar muito acrescentando mais milho ou um pouco mais de leite ao creme. Servido com arroz branco, uma travessa já rende uma refeição completa para várias pessoas.

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