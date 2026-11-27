HORA DO RANGO

Fricassê de frango rápido de liquidificador: truque simples para ficar cremoso sem talhar e gratinar em 15 minutos

Bater o milho bem escorrido com requeijão e creme de leite garante um prato firme, aveludado e sem aquela água no fundo da assadeira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 14:01

Fricassê de frango Crédito: Imagem gerada por IA

O fricassê de frango é uma das receitas mais práticas para salvar o almoço usando ingredientes simples que você já tem no armário. Mas, na hora de ir ao forno, muita gente acaba com o prato aguado ou com o creme talhado no fundo da travessa.

O segredo para deixar essa receita bem firme, lisa e cremosa está em um passo rápido antes de ligar o liquidificador: jogar fora toda a água da lata de milho. Sem esse líquido, o creme engrossa do jeito certo, não solta água enquanto assa e fica pronto em apenas 15 minutos.

8 dicas para o fricassê de frango ficar perfeito 1 de 8

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 lata de milho verde (escorra toda a água)

1 caixinha (200 g) de creme de leite

1 copo (200 g) de requeijão cremoso tradicional

1 cebola média picadinha

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite ou manteiga

200 g de queijo mussarela ralado ou em fatias

1 pacote (100 g) de batata-palha crocante

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Modo de Preparo

Bata no liquidificador o milho bem escorrido, o creme de leite e o requeijão por cerca de 2 minutos, até virar um creme liso e amarelo.



Em uma panela larga, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola picada até murcharem.

Junte o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa por 2 minutos para pegar gosto.

Despeje o creme do liquidificador na panela e misture bem com o frango.

Cozinhe em fogo baixo por 3 a 5 minutos, mexendo sempre para não grudar, até engrossar e começar a ferver. Desligue e misture o cheiro-verde.

Passe tudo para uma travessa que possa ir ao forno e cubra com as fatias de mussarela.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar.