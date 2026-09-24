RECEITA

Frigideira de brócolis fica pronta rapidinho, leva poucos ingredientes e deixa o almoço um luxo

Prato leva poucos ingredientes, é fácil de preparar e combina brócolis, ovos e queijo em uma refeição prática

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:56

Frigideira de brócolis Crédito: Reprodução

Para quem quer preparar algo rápido sem recorrer sempre às mesmas receitas, a frigideira de brócolis é uma opção simples para o almoço ou jantar. Feita com ovos, queijo e o vegetal, ela lembra uma torta sem massa e fica pronta sem precisar ligar o forno.

Além de prática, a receita permite aproveitar brócolis que já esteja cozido na geladeira. O segredo é usar fogo baixo e manter a frigideira tampada para que o interior cozinhe sem queimar a parte de baixo.

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Frigideira de brócolis

Ingredientes

* 2 xícaras de brócolis cozido e picado

* 3 ovos

* 1/2 cebola pequena picada

* 1/2 xícara de queijo muçarela ralado

* 2 colheres (sopa) de leite

* 1 colher (sopa) de azeite

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* Orégano a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o brócolis picado e refogue rapidamente.

Em uma tigela, bata os ovos com o leite e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture metade do queijo.

Despeje a mistura sobre o brócolis, espalhando para que cubra toda a frigideira. Coloque o restante do queijo por cima.

Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos, até que os ovos estejam firmes e o queijo derretido.

Para dourar os dois lados, vire cuidadosamente com a ajuda de um prato e deixe por mais dois ou três minutos. Se preferir uma textura mais cremosa, não é necessário virar.