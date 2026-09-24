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Frigideira de brócolis fica pronta rapidinho, leva poucos ingredientes e deixa o almoço um luxo

Prato leva poucos ingredientes, é fácil de preparar e combina brócolis, ovos e queijo em uma refeição prática

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:56

Frigideira de brócolis
Frigideira de brócolis Crédito: Reprodução

Para quem quer preparar algo rápido sem recorrer sempre às mesmas receitas, a frigideira de brócolis é uma opção simples para o almoço ou jantar. Feita com ovos, queijo e o vegetal, ela lembra uma torta sem massa e fica pronta sem precisar ligar o forno.

Além de prática, a receita permite aproveitar brócolis que já esteja cozido na geladeira. O segredo é usar fogo baixo e manter a frigideira tampada para que o interior cozinhe sem queimar a parte de baixo.

Nada de desperdício! Aprenda a fazer uma torta deliciosa com pão velho/dormido

A torta fica cerca de 25 a 30 minutos no forno a 200 °C, até firmar por dentro e dourar por cima por Reprodução
O pão amanhecido pode ganhar uma nova textura e virar uma torta salgada de forno em vez de ir para o lixo por Reprodução
Uma camada generosa de muçarela por cima garante o efeito gratinado depois de levar a receita ao forno por Reprodução
Presunto, muçarela e requeijão formam o recheio cremoso da torta feita com pão dormido por Reprodução
A mistura de leite, ovos e creme de leite ajuda a devolver umidade aos pedaços de pão ressecados por Reprodução
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A torta fica cerca de 25 a 30 minutos no forno a 200 °C, até firmar por dentro e dourar por cima por Reprodução

Frigideira de brócolis

Ingredientes

* 2 xícaras de brócolis cozido e picado

* 3 ovos

* 1/2 cebola pequena picada

* 1/2 xícara de queijo muçarela ralado

* 2 colheres (sopa) de leite

* 1 colher (sopa) de azeite

* Sal a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

* Orégano a gosto

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Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o brócolis picado e refogue rapidamente.

Em uma tigela, bata os ovos com o leite e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture metade do queijo.

Despeje a mistura sobre o brócolis, espalhando para que cubra toda a frigideira. Coloque o restante do queijo por cima.

Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos, até que os ovos estejam firmes e o queijo derretido.

Para dourar os dois lados, vire cuidadosamente com a ajuda de um prato e deixe por mais dois ou três minutos. Se preferir uma textura mais cremosa, não é necessário virar.

Sirva ainda quente. A frigideira de brócolis pode ser acompanhada por arroz, salada ou consumida sozinha em uma refeição mais rápida.

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