Frigideira de brócolis fica pronta rapidinho, leva poucos ingredientes e deixa o almoço um luxo

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:56
Para quem quer preparar algo rápido sem recorrer sempre às mesmas receitas, a frigideira de brócolis é uma opção simples para o almoço ou jantar. Feita com ovos, queijo e o vegetal, ela lembra uma torta sem massa e fica pronta sem precisar ligar o forno.
Além de prática, a receita permite aproveitar brócolis que já esteja cozido na geladeira. O segredo é usar fogo baixo e manter a frigideira tampada para que o interior cozinhe sem queimar a parte de baixo.
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Ingredientes
* 2 xícaras de brócolis cozido e picado
* 3 ovos
* 1/2 cebola pequena picada
* 1/2 xícara de queijo muçarela ralado
* 2 colheres (sopa) de leite
* 1 colher (sopa) de azeite
* Sal a gosto
* Pimenta-do-reino a gosto
* Orégano a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o brócolis picado e refogue rapidamente.
Em uma tigela, bata os ovos com o leite e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture metade do queijo.
Despeje a mistura sobre o brócolis, espalhando para que cubra toda a frigideira. Coloque o restante do queijo por cima.
Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos, até que os ovos estejam firmes e o queijo derretido.
Para dourar os dois lados, vire cuidadosamente com a ajuda de um prato e deixe por mais dois ou três minutos. Se preferir uma textura mais cremosa, não é necessário virar.
Sirva ainda quente. A frigideira de brócolis pode ser acompanhada por arroz, salada ou consumida sozinha em uma refeição mais rápida.