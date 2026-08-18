FRUTAS

Fruta africana faz limão parecer doce por até uma hora, não precisa adicionar açúcar, e tem segredo escondido em uma proteína

Conhecida como fruta-do-milagre, a Synsepalum dulcificum contém miraculina, substância que altera temporariamente a percepção de alimentos ácidos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:28

Fruta-do-milagre contém miraculina, proteína capaz de fazer alimentos ácidos parecerem mais doces por alguns minutos Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma pequena fruta vermelha é capaz de mudar por alguns minutos uma das sensações mais fáceis de reconhecer na boca. Depois de consumi-la, o limão continua ácido, mantém a mesma composição e não recebe um grama de açúcar, mas pode passar a ser percebido como surpreendentemente doce.

Conhecida como fruta-do-milagre, a Synsepalum dulcificum produz esse efeito graças à miraculina, proteína presente em sua polpa que interfere temporariamente na resposta dos receptores do sabor doce. O fenômeno ocorre principalmente quando alimentos ácidos entram em contato com a língua.

Veja características e benefícios das frutas 1 de 10

Nativa da África tropical, a espécie chamou a atenção de pesquisadores justamente por conseguir alterar a percepção do paladar sem modificar o alimento. O efeito pode durar de alguns minutos a cerca de uma hora e transformou a pequena baga em uma curiosidade estudada pela ciência e cada vez mais procurada por quem cultiva frutas diferentes em casa.

Proteína muda percepção

A fruta-do-milagre produz bagas pequenas, vermelhas e alongadas. Ao redor de uma semente relativamente grande existe uma camada fina de polpa, justamente onde se concentra a miraculina.

Depois de entrar em contato com a língua, essa proteína se associa aos receptores responsáveis pela percepção do sabor doce. Em condições próximas da neutralidade, a ligação não provoca uma sensação intensa de açúcar.

O cenário muda quando algum alimento ácido chega à boca. Pesquisas indicam que, nesse ambiente, a miraculina passa a estimular os receptores de sabor doce, fazendo com que alimentos normalmente azedos sejam percebidos de forma diferente.

Por isso, dizer que a fruta transforma o azedo em doce ajuda a descrever a experiência, mas não representa literalmente o que acontece. O limão continua com a mesma acidez e a mesma quantidade de açúcar de antes.

Efeito pode durar uma hora

Limão e lima estão entre os alimentos mais usados para observar a ação da fruta-do-milagre porque apresentam acidez suficiente para produzir uma mudança bastante perceptível.

Após o consumo da polpa, a alteração costuma permanecer por um período limitado. Informações da Universidade da Flórida apontam duração aproximada entre 15 minutos e uma hora, embora a intensidade e o tempo variem de acordo com cada pessoa e com a quantidade ingerida.

Enquanto a miraculina continua atuando, outros alimentos ácidos também podem parecer mais doces. Isso não significa, porém, que a proteína simplesmente elimine qualquer sabor desagradável.

Os efeitos mais bem documentados estão ligados à acidez. A afirmação de que a fruta neutraliza sabores amargos de forma geral vai além do que os estudos conseguiram demonstrar.

Origem está na África

Registros do Royal Botanic Gardens, Kew, apontam a Synsepalum dulcificum como uma espécie nativa das regiões tropicais da África Ocidental e Centro-Ocidental.

Sua distribuição natural inclui países como Gana, Nigéria, Benin, Costa do Marfim, Camarões, Gabão e Congo. A planta pertence à família Sapotaceae, a mesma que reúne outras espécies frutíferas, como o sapoti.

Em condições favoráveis, desenvolve-se como arbusto ou pequena árvore perene. Flores discretas dão origem aos frutos vermelhos e alongados que normalmente alcançam cerca de 2 centímetros.

Boa parte do espaço interno de cada fruto é ocupada pela semente. Mesmo assim, a fina camada de polpa ao redor dela concentra miraculina suficiente para provocar a conhecida alteração de sabor.

Ciência estuda potencial

A possibilidade de aumentar a sensação de doçura sem adicionar açúcar levou a fruta-do-milagre para além da curiosidade gastronômica.

Pesquisadores passaram a investigar a miraculina em diferentes aplicações, incluindo seu possível uso em alimentos e bebidas ácidas e em estratégias para diminuir a quantidade de açúcar de determinadas preparações sem eliminar completamente a percepção doce.

Experimentos também mostraram que diferentes plantas não produzem necessariamente frutos com a mesma quantidade da proteína.

Em um estudo realizado com nove tipos de fruta-do-milagre, a concentração de miraculina no suco variou aproximadamente entre 0,07 e 1,30 miligrama por grama. A produtividade também apresentou diferenças consideráveis entre os exemplares.

Essas variações ajudam a explicar por que frutos visualmente semelhantes podem provocar experiências de intensidade diferente quando consumidos.

Solo precisa ser ácido

Quem pretende cultivar a fruta-do-milagre em casa precisa prestar atenção principalmente ao que está dentro do vaso.

A espécie prefere substratos ácidos, normalmente próximos de pH 5. Em solos muito alcalinos, a absorção de determinados nutrientes pode ficar prejudicada, afetando o crescimento e a aparência das folhas.

Cultivar a planta em recipientes pode facilitar esse controle, principalmente em regiões onde o solo disponível no quintal não apresenta naturalmente as condições adequadas.

Quanto à luminosidade, a fruta-do-milagre tolera desde sol pleno até meia-sombra. Como tem origem tropical, apresenta baixa resistência a geadas e deve ser protegida de frio intenso.

As regas precisam manter alguma umidade no substrato, sobretudo durante períodos secos. Ao mesmo tempo, o excesso de água deve ser evitado para que as raízes não permaneçam constantemente encharcadas.

Vaso acompanha crescimento

A recomendação de plantar a fruta-do-milagre definitivamente em um vaso de 20 litros merece cautela.

Mudas jovens podem começar em recipientes menores, mas precisam ser transplantadas conforme raízes e copa aumentam. Em pesquisas conduzidas pela Universidade da Flórida, plantas adultas chegaram a ser mantidas em recipientes de aproximadamente 20 galões, equivalentes a cerca de 75 litros.

Isso não significa que todo cultivo doméstico dependa obrigatoriamente desse volume, mas mostra que a espécie pode precisar de bem mais espaço do que um recipiente pequeno oferece no longo prazo.

Como o crescimento costuma ser relativamente lento, o aumento do tamanho do vaso pode ocorrer de maneira gradual. A troca deve acompanhar o desenvolvimento das raízes e evitar tanto o confinamento quanto o excesso de substrato permanentemente úmido.

Primeiros frutos demoram

A paciência também entra na rotina de quem começa o cultivo a partir de sementes.

Segundo orientações da Universidade da Flórida, os primeiros frutos podem surgir quando a planta chega aproximadamente aos três anos de idade. A produção tende a aumentar à medida que o exemplar amadurece e pode alcançar níveis maiores por volta do quinto ano.

Clima, genética, irrigação, nutrição e qualidade do substrato interferem nesse intervalo. Por isso, não existe garantia de que todas as mudas começarão a produzir exatamente na mesma idade.

Mesmo em plantas adultas, as frutas permanecem pequenas. Pesquisas com diferentes variedades encontraram peso médio próximo de 1,2 a 1,5 grama por unidade.

Folhas exigem observação

Mudanças na aparência das folhas podem indicar que alguma condição do cultivo precisa ser corrigida, mas a cor isoladamente não revela a causa.

Folhas muito claras ou amareladas podem aparecer por deficiência nutricional, pH inadequado, excesso de água ou dificuldades das raízes em absorver nutrientes.

No caso da fruta-do-milagre, verificar a acidez do substrato é particularmente importante antes de simplesmente aumentar a quantidade de adubo.

Durante os meses mais quentes, fertilizações periódicas podem ajudar no desenvolvimento. Já nos períodos secos, o acompanhamento da umidade do solo ganha importância. Cochonilhas e ácaros estão entre as pragas que eventualmente podem aparecer na espécie.

Paladar volta ao normal

A alteração provocada pela miraculina é temporária. Conforme a proteína deixa de interferir nos receptores gustativos, a percepção habitual retorna gradualmente.

Uma fatia de limão consumida logo depois da fruta pode parecer muito mais doce, enquanto outra, algum tempo depois, volta a apresentar o azedume normalmente associado ao cítrico.