FRUTAS

Fruta amazônica pouco conhecida no Brasil tem 20 vezes mais vitamina C que a acerola e surpreende pelo potencial

Camu-camu cresce às margens de rios da Amazônia, concentra ácido ascórbico e ainda enfrenta desafios para cultivo em larga escala



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:33

Camu-camu chama atenção pelo alto teor de vitamina C e pela coloração avermelhada característica Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma fruta pequena, de casca avermelhada e ainda pouco conhecida fora da Amazônia concentra um dos maiores teores naturais de vitamina C já registrados no Brasil. Segundo a Embrapa, o camu-camu pode apresentar quantidade de ácido ascórbico até 20 vezes superior à da acerola e 60 vezes maior que a do limão.

Também chamado de caçari ou araçá-d’água, o fruto pertence à família das mirtáceas, a mesma da jabuticaba. Mede entre 1 e 3,2 centímetros, pesa cerca de 10 gramas e amadurece adquirindo tons que vão do vermelho ao arroxeado.

frutas para comer no jantar 1 de 7

A aparência discreta contrasta com o potencial econômico da espécie. O elevado teor de vitamina C colocou o camu-camu no radar das indústrias de alimentos, bebidas, cosméticos e produtos farmacêuticos, além de estimular pesquisas sobre formas de ampliar seu cultivo sem perder as características naturais da planta.

Uma fruta moldada pelas águas da Amazônia

O camu-camuzeiro cresce naturalmente às margens de rios, lagos e igarapés da região amazônica, especialmente em áreas que passam parte do ano alagadas. A planta pode alcançar cerca de 6 metros de altura e costuma produzir frutos entre novembro e março.

Essa relação com o ambiente de várzea ajuda a explicar um dos principais desafios para a expansão comercial. Embora a fruta tenha despertado interesse fora de sua região de origem, transportar o cultivo para áreas de terra firme exige adaptação e pesquisa.

Outro entrave aparece antes mesmo de a muda chegar ao campo. Conforme informações da Embrapa, as sementes apresentam viabilidade curta e não toleram bem processos de secagem usados normalmente para armazenamento. A característica dificulta a conservação do material e limita a produção de mudas em grande escala.

Por isso, a popularização do camu-camu depende de mais do que divulgar seu valor nutricional. É preciso desenvolver métodos de propagação, cultivo e processamento capazes de ampliar a oferta sem ignorar as particularidades da espécie.

Vitamina C explica interesse pelo camu-camu

A concentração de ácido ascórbico é o principal diferencial do fruto. A vitamina C participa de diferentes funções do organismo, incluindo a formação de colágeno e o funcionamento do sistema imunológico, além de atuar como antioxidante.

O dado, porém, não transforma o camu-camu em solução isolada para a alimentação. Uma dieta equilibrada depende da combinação de diferentes alimentos, e a elevada acidez do fruto pode causar desconforto em pessoas mais sensíveis.

Na natureza, a importância da espécie também vai além da nutrição humana. Os frutos servem de alimento para animais silvestres, que participam da dispersão das sementes pelas margens dos rios e ajudam a manter o ciclo da planta no ambiente amazônico.

Por que o camu-camu ainda não chegou a todos os mercados?

Mesmo com números superiores aos da acerola em relação à vitamina C, o camu-camu ainda ocupa espaço reduzido nas feiras e supermercados de grande parte do País. A distância das áreas produtoras, as dificuldades de cultivo e a própria perecibilidade da fruta ajudam a limitar a oferta.

Quando chega ao consumidor, é mais comum encontrá-lo em forma de polpa congelada, suco, pó desidratado, geleias e outros produtos processados. O sabor bastante ácido faz com que o consumo puro seja menos frequente.

Na cozinha, a polpa pode aparecer misturada a frutas mais doces, como manga ou banana, além de ser usada em sorvetes, picolés e compotas. Preparos muito prolongados sob altas temperaturas, porém, podem reduzir parte do teor de vitamina C, já que o nutriente é sensível ao calor.

Camu-camu substitui a acerola?

Quando a comparação considera apenas a concentração de vitamina C, o camu-camu se destaca com ampla vantagem. Na rotina do consumidor brasileiro, entretanto, a acerola continua à frente em disponibilidade, preço e facilidade de acesso.

A diferença mostra que valor nutricional, sozinho, não determina a presença de um alimento na mesa. Produção, logística, adaptação agrícola e hábito de consumo pesam tanto quanto os números encontrados em laboratório.