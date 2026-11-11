FRUTAS

Fruta brasileira tem até 100 vezes mais vitamina C que a laranja e sobrevive meses debaixo d'água: conheça esse tesouro da Amazônia

Pouco conhecido fora da região Norte, o camu-camu surpreende pesquisadores pela concentração de nutrientes e pela capacidade de resistir às cheias dos rios



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:21

Nativo da Amazônia, o camu-camu pode apresentar até 100 vezes mais vitamina C que a laranja e desperta o interesse de pesquisadores pelo alto valor nutricional Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma pequena fruta que cresce às margens dos rios amazônicos esconde uma quantidade de vitamina C capaz de superar, em determinadas amostras, mais de 100 vezes a concentração encontrada na laranja. Pouco conhecida fora da região Norte, ela ainda possui uma característica incomum: consegue sobreviver durante meses debaixo d'água, mesmo quando as cheias cobrem boa parte da vegetação.

Conhecida como camu-camu, caçari ou araçá-d'água, a fruta desperta o interesse de pesquisadores por reunir alto valor nutricional e potencial para a agricultura brasileira. Seu tamanho discreto contrasta com as propriedades estudadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que investiga formas de ampliar o cultivo e o aproveitamento da espécie.

Frutas exóticas pelo mundo 1 de 12

Além da concentração de vitamina C, o camu-camu contém compostos antioxidantes e pode ser cultivado até em áreas de terra firme. Essa adaptação abre possibilidades para a produção comercial de uma fruta que, apesar de abundante em determinadas regiões amazônicas, ainda é pouco explorada no mercado nacional.

Mais vitamina C que a acerola

A laranja e a acerola costumam aparecer entre as frutas mais lembradas quando o assunto é vitamina C. Entretanto, pesquisas realizadas com o camu-camu identificaram concentrações ainda maiores desse nutriente, essencial para diferentes funções do organismo.

Análises citadas pelo Inpa apontam aproximadamente 2.606 miligramas de vitamina C a cada 100 gramas do fruto. Em determinadas amostras estudadas por pesquisadores, os valores ultrapassaram 6 mil miligramas, embora essa quantidade possa variar conforme a maturação, as condições ambientais e as características da planta.

A vitamina C contribui para a formação de colágeno, auxilia na absorção do ferro e participa do funcionamento normal do sistema imunológico. O fruto também apresenta substâncias antioxidantes, investigadas por sua possível atuação em processos relacionados ao estresse oxidativo.

Isso não significa, porém, que seu consumo seja capaz de prevenir ou tratar doenças específicas. Os benefícios dependem da alimentação como um todo, da quantidade ingerida e de outros fatores individuais.

Sobrevive meses submerso

Enquanto muitas espécies vegetais apresentam dificuldades para resistir a longos períodos de inundação, o camu-camu desenvolveu uma adaptação que permite enfrentar as cheias da Amazônia.

Encontrada naturalmente nas margens de rios e lagos, principalmente em ambientes sujeitos a inundações periódicas, a planta pode permanecer submersa por quatro a cinco meses. Sua resistência acompanha o ciclo das águas, que modifica profundamente a paisagem amazônica ao longo do ano.

Pertencente à família Myrtaceae, a mesma de frutas como goiaba, pitanga e jabuticaba, o camu-camu cresce como arbusto ou pequena árvore. Na natureza, a produção dos frutos costuma se concentrar entre novembro e março.

Apesar da associação com regiões alagadas, pesquisas indicam que a espécie também consegue crescer em terra firme. Em determinadas condições, pode ser cultivada em antigas pastagens e outras áreas já modificadas pela atividade humana, desde que receba manejo adequado.

Uma fruta que ainda é pouco aproveitada

O interesse científico pelo camu-camu começou a ganhar força na década de 1980, quando o Inpa incluiu a espécie entre as prioridades de pesquisa com frutas nativas da Amazônia.

Desde então, estudos investigam técnicas de produção de mudas, espaçamento, adubação, floração e processamento. O objetivo é compreender como ampliar o cultivo e criar oportunidades econômicas para produtores da região.

Um dos principais desafios está no sabor. Bastante ácido, o fruto dificilmente agrada quando consumido diretamente, mas pode ser aproveitado na preparação de sucos, sorvetes, geleias e doces.

A transformação da polpa em produtos alimentícios também pode facilitar sua comercialização, embora o processamento e o armazenamento precisem considerar a preservação dos nutrientes.

Com uma combinação de resistência às inundações, adaptação a diferentes ambientes e concentração elevada de vitamina C, o camu-camu reúne características que ajudam a explicar o interesse dos pesquisadores.