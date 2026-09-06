FRUTAS

Fruta crocante que parece maçã fica doce como tâmara ao amadurecer e é fácil de ser cultivada em casa

Jujuba chinesa pode ser consumida fresca ou seca e chama atenção pela mudança de textura, pela doçura e pela rusticidade da árvore



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 20:55

Cultivada em áreas ensolaradas, a jujubeira produz frutos que ficam mais doces à medida que amadurecem Crédito: Ilustração gerada por IA

Verde, firme e crocante quando ainda está fresca, ela poderia facilmente ser confundida com uma pequena maçã. Alguns dias a mais de maturação, porém, bastam para mudar quase tudo: a casca escurece, a polpa perde água e o sabor fica progressivamente mais concentrado.

No fim do processo, aquela fruta arredondada e brilhante passa a lembrar uma tâmara.

frutas para comer no jantar 1 de 7

Essa transformação acontece com a jujuba chinesa (Ziziphus jujuba), uma frutífera de origem asiática cultivada há milhares de anos e conhecida em diferentes países como tâmara-chinesa ou tâmara-vermelha.

Fora da Ásia, ela ganhou espaço principalmente em regiões quentes e secas, onde a resistência da árvore se tornou tão interessante quanto o próprio fruto.

Ao contrário das tâmaras tradicionais, que crescem em palmeiras, a jujuba nasce em uma árvore de folhas pequenas e brilhantes. Quando consumida fresca, apresenta uma casca fina que pode ser comida junto com a polpa e uma textura que se aproxima mais da maçã e da pera do que dos frutos secos encontrados em mercados.

A fruta muda enquanto amadurece

Boa parte da curiosidade em torno da jujuba está justamente na diferença entre os estágios de maturação. Os frutos começam verdes e passam a apresentar manchas castanhas conforme se aproximam do ponto de colheita. Nessa fase intermediária, ainda conservam bastante firmeza e podem ser consumidos diretamente do pé.

Com o avanço do amadurecimento, a tonalidade se torna mais avermelhada ou castanha. A perda gradual de água altera a textura e aumenta a percepção de doçura, sobretudo em variedades naturalmente ricas em açúcares.

Algumas cultivares são conhecidas por alcançar índices elevados de sólidos solúveis, medida utilizada para estimar a concentração de açúcares das frutas. É dessa característica que surgem comparações com mel, embora sabor e intensidade variem de acordo com a variedade, o clima e o momento da colheita.

Se o fruto continuar perdendo umidade depois de maduro, a semelhança com uma tâmara fica ainda mais evidente. A casca enruga, a polpa amolece e os sabores se concentram, permitindo que a mesma árvore ofereça experiências bastante diferentes dependendo do momento em que a jujuba é consumida.

Resistência ajudou a espalhar a espécie

A jujubeira também chama atenção pela capacidade de enfrentar condições que costumam dificultar a produção de outras frutíferas. Depois de bem estabelecida, suporta períodos de pouca chuva e se adapta a verões bastante quentes.

Essa rusticidade, no entanto, não elimina alguns cuidados básicos. A árvore prefere locais com bastante incidência de sol e solos nos quais a água consiga escoar facilmente. Terrenos permanentemente encharcados podem prejudicar as raízes, enquanto uma boa exposição solar favorece o desenvolvimento e a maturação dos frutos.

Durante os primeiros anos, a disponibilidade regular de água ajuda na formação da planta. A necessidade tende a diminuir depois que o sistema radicular está desenvolvido, embora períodos de formação e crescimento dos frutos ainda possam exigir irrigação em regiões muito secas.

Dá para cultivar em vaso?

A possibilidade existe, mas exige uma ressalva importante. A jujubeira não é naturalmente uma árvore em miniatura. Quando plantada diretamente no solo e deixada crescer livremente, pode atingir vários metros de altura.

Em áreas menores, a poda permite controlar o tamanho da copa, enquanto recipientes grandes podem limitar parcialmente o desenvolvimento das raízes. Por isso, vasos precisam oferecer boa profundidade, espaço para crescimento e drenagem eficiente.

Mais do que uma solução para uma varanda pequena, o cultivo em recipiente costuma fazer sentido em quintais compactos, terraços ou áreas externas nas quais seja possível acomodar uma planta de porte considerável e realizar podas periódicas.

Outro fator que interfere no resultado é a origem da muda. Exemplares enxertados de variedades selecionadas tendem a apresentar comportamento mais previsível do que plantas obtidas diretamente de sementes, tanto em relação à qualidade dos frutos quanto ao início da produção.

A colheita depende do gosto

Não existe apenas um ponto possível para aproveitar a jujuba. Quem prefere a textura firme pode colher os frutos quando a casca começa a abandonar o verde e ganha as primeiras manchas castanhas. Nessa fase, a polpa permanece crocante e suculenta.

Já os frutos deixados por mais tempo na árvore adquirem sabor mais concentrado e uma consistência progressivamente mais macia. Depois de secos, podem ser armazenados e consumidos de forma semelhante a outros frutos desidratados.