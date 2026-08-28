Fruta de cachos amarelos e polpa branca tem sabor que lembra o guaraná natural e encanta crianças

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:23
O bacupari, conhecido cientificamente como Garcinia brasiliensis, é uma árvore nativa da Mata Atlântica que produz pequenos frutos arredondados de casca amarela e firme.
Quando aberto, o fruto revela uma polpa branca que envolve a semente. O sabor combina notas doces e ácidas, enquanto o aroma é associado ao xarope de guaraná tradicional.
É justamente essa característica que chama atenção na fruta. O bacupari aparece como uma opção nativa que pode ser cultivada em áreas residenciais e ainda oferece uma experiência diferente para quem gosta de conhecer sabores pouco comuns.
fruta com sabor de guaraná
A árvore também tem uma copa densa e pode chegar a oito metros de altura, formando uma área de sombra em quintais e calçadas.
Para quem pretende plantar a espécie, o solo precisa ser rico em matéria orgânica, úmido e com boa drenagem. O bacupari pode se desenvolver sob sol pleno ou meia-sombra.
Sementes frescas retiradas diretamente do fruto apresentam boas taxas de germinação. Durante a fase inicial, é importante manter a terra das mudas jovens úmida.
Uma cobertura feita com folhas secas também pode ajudar a proteger as raízes da exposição ao sol intenso.
O crescimento da árvore é considerado moderado. As raízes são profundas e não oferecem riscos estruturais a calçadas ou tubulações de esgoto.
Além de produzir frutos, o bacupari pode cumprir uma função dentro do jardim. A espécie ajuda a atrair pássaros e insetos polinizadores, contribuindo para a presença de fauna em áreas urbanas.
A copa fechada também proporciona sombra e pode reduzir a temperatura do solo ao redor da árvore.
Os frutos possuem vitamina C e compostos fenólicos, além de compostos associados a propriedades medicinais.
Mesmo sendo uma árvore que pode alcançar até oito metros, o bacupari também é uma possibilidade para quem dispõe de pouco espaço.
Exemplares podem ser cultivados em vasos grandes de varanda, com capacidade mínima de cem litros. Nesse caso, a planta precisa receber sol diariamente e adubação orgânica.
O desenvolvimento em vasos tende a ser mais lento, mas permite manter a espécie em espaços residenciais onde não há terreno disponível para o plantio direto.
Quem decide cultivar o bacupari precisa ter paciência. Mudas produzidas a partir de sementes podem começar a dar frutos somente a partir do quinto ano depois do plantio.
A colheita tende a se concentrar durante o verão nas regiões Sul e Sudeste.
Por isso, o cultivo da espécie exige planejamento de longo prazo. Em compensação, a árvore reúne produção de frutos, sombra e atração de animais em uma mesma planta.
Com casca amarelada, polpa branca e um aroma associado ao guaraná, o bacupari reúne características que ajudam a explicar a curiosidade em torno da fruta. Nativa da Mata Atlântica, a espécie também aparece como uma alternativa para quem deseja incluir uma árvore frutífera brasileira no quintal ou até mesmo em um vaso de grande porte.