CURIOSIDADES

Fruta de cachos amarelos e polpa branca tem sabor que lembra o guaraná natural e encanta crianças

Nativa da Mata Atlântica, a espécie produz pequenos frutos de casca amarelada e polpa branca com equilíbrio entre doçura e acidez



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:23

Fruta nativa que lembra o guaraná cresce em árvore de até oito metros e pode chegar ao quintal Crédito: Pexels

O bacupari, conhecido cientificamente como Garcinia brasiliensis, é uma árvore nativa da Mata Atlântica que produz pequenos frutos arredondados de casca amarela e firme.

Quando aberto, o fruto revela uma polpa branca que envolve a semente. O sabor combina notas doces e ácidas, enquanto o aroma é associado ao xarope de guaraná tradicional.

É justamente essa característica que chama atenção na fruta. O bacupari aparece como uma opção nativa que pode ser cultivada em áreas residenciais e ainda oferece uma experiência diferente para quem gosta de conhecer sabores pouco comuns.

fruta com sabor de guaraná 1 de 5

A árvore também tem uma copa densa e pode chegar a oito metros de altura, formando uma área de sombra em quintais e calçadas.

Cultivo pede solo úmido

Para quem pretende plantar a espécie, o solo precisa ser rico em matéria orgânica, úmido e com boa drenagem. O bacupari pode se desenvolver sob sol pleno ou meia-sombra.

Sementes frescas retiradas diretamente do fruto apresentam boas taxas de germinação. Durante a fase inicial, é importante manter a terra das mudas jovens úmida.

Uma cobertura feita com folhas secas também pode ajudar a proteger as raízes da exposição ao sol intenso.

O crescimento da árvore é considerado moderado. As raízes são profundas e não oferecem riscos estruturais a calçadas ou tubulações de esgoto.

Árvore atrai animais

Além de produzir frutos, o bacupari pode cumprir uma função dentro do jardim. A espécie ajuda a atrair pássaros e insetos polinizadores, contribuindo para a presença de fauna em áreas urbanas.

A copa fechada também proporciona sombra e pode reduzir a temperatura do solo ao redor da árvore.

Os frutos possuem vitamina C e compostos fenólicos, além de compostos associados a propriedades medicinais.

Dá para plantar em vaso

Mesmo sendo uma árvore que pode alcançar até oito metros, o bacupari também é uma possibilidade para quem dispõe de pouco espaço.

Exemplares podem ser cultivados em vasos grandes de varanda, com capacidade mínima de cem litros. Nesse caso, a planta precisa receber sol diariamente e adubação orgânica.

O desenvolvimento em vasos tende a ser mais lento, mas permite manter a espécie em espaços residenciais onde não há terreno disponível para o plantio direto.

Frutos demoram a aparecer

Quem decide cultivar o bacupari precisa ter paciência. Mudas produzidas a partir de sementes podem começar a dar frutos somente a partir do quinto ano depois do plantio.

A colheita tende a se concentrar durante o verão nas regiões Sul e Sudeste.

Por isso, o cultivo da espécie exige planejamento de longo prazo. Em compensação, a árvore reúne produção de frutos, sombra e atração de animais em uma mesma planta.