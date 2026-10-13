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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 22:02
Pequena, de casca amarelada e sabor agridoce, a cagaita, fruta nativa do Cerrado, está na safra. A árvore dá frutos entre setembro e outubro, depois de florir em agosto. O nome curioso tem relação direta com um efeito bem conhecido entre os moradores do Cerrado.
Conhecida pelo nome científico Eugenia dysenterica, a cagaita pertence à família Myrtaceae, a mesma da jabuticaba, da goiaba e da pitanga. Ela cresce em estados como Goiás, Minas Gerais e Bahia, mas quase não chega às feiras do restante do país.
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O fruto é redondo e levemente achatado, mede de 2 a 3 centímetros e tem casca fina, de tom amarelo-pálido. Por dentro, aparecem de uma a três sementes brancas, envoltas em uma polpa clara e suculenta.
A fruta tem cerca de 95% de água e é fonte de vitamina C, o que explica a sensação refrescante. Pode ser comida ao natural ou transformada em suco, geleia, sorvete e licor.
Na cozinha, a polpa combina com sucos gelados, sobremesas e geleias. Quem encontrar o fruto em feiras do Cerrado deve preferir a polpa bem refrigerada e consumir logo, já que a fruta se deteriora rápido.
A árvore também impressiona. Algumas cagaiteiras chegam a produzir mais de 1.500 frutos em uma única safra, e na época da florada a copa fica coberta de flores e quase sem folhas.
Sim, quando consumida em excesso. O efeito laxante inspirou o nome da fruta e o termo dysenterica, e costuma ser mais intenso quando os frutos passam muito tempo aquecidos pelo sol.
Por isso, a orientação é evitar frutas caídas no chão, que podem estar fermentadas, e comer apenas pequenas quantidades. A polpa processada, usada em sucos e doces, é considerada mais suave.
Curiosamente, a medicina popular usa a infusão da folha e da casca da árvore com o efeito contrário, como antidiarreico. Esses usos não substituem a orientação médica.
A ciência ainda não tem uma resposta fechada. As explicações apontam para dois fatores: o estado do fruto e uma substância presente na polpa.
Pelo lado da composição, pesquisadores sugerem que um peptídeo da polpa aumentaria a movimentação do intestino e reduziria a secreção e a absorção de líquidos. Em um estudo com ratos, a polpa e o peptídeo isolado aceleraram o trânsito intestinal em 14,8% e 19%, sem causar diarreia nem lesões no intestino delgado.
O mecanismo exato, porém, não foi comprovado. Uma revisão científica sobre a espécie afirma que ainda faltam estudos para entender como esses compostos agem no organismo.
A cagaita tem baixa conservação depois da colheita: amolece e perde qualidade em pouco tempo. Isso dificulta o transporte e a venda em larga escala, e por isso o fruto circula em pequeno volume, geralmente perto das regiões onde nasce.
Segundo a Embrapa, uma solução prática é retirar a polpa e congelá-la em porções, o que prolonga o aproveitamento da safra e reduz o desperdício.
Com sabor marcante, boa produtividade e papel importante na cultura do Cerrado, a cagaita é um exemplo de fruta nativa que merece mais espaço à mesa dos brasileiros.Se tiver a chance de provar, a dica é simples: escolha frutos frescos, prefira a polpa gelada e vá com calma. Afinal, o próprio nome da fruta já avisa que, no caso da cagaita, o exagero costuma sair caro.