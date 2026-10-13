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Fruta do Cerrado de nome curioso tem polpa amarela e sabor agridoce: árvore da cagaita, parente da pitanga, pode dar mais de 1.500 frutos

Uma única árvore pode dar mais de 1.500 frutos, mas a cagaita ou orvalho ainda é rara nos mercados; entenda por que a fruta do Cerrado é tão delicada e como aproveitá-la



Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 22:02

Uma única árvore pode dar mais de 1.500 frutos, mas a cagaita ou orvalho ainda é rara nos mercados; entenda por que a fruta do Cerrado é tão delicada e como aproveitá-la Crédito: Foto: Reprodução/Facebook/CONHEÇAMINAS

Pequena, de casca amarelada e sabor agridoce, a cagaita, fruta nativa do Cerrado, está na safra. A árvore dá frutos entre setembro e outubro, depois de florir em agosto. O nome curioso tem relação direta com um efeito bem conhecido entre os moradores do Cerrado.

Conhecida pelo nome científico Eugenia dysenterica, a cagaita pertence à família Myrtaceae, a mesma da jabuticaba, da goiaba e da pitanga. Ela cresce em estados como Goiás, Minas Gerais e Bahia, mas quase não chega às feiras do restante do país.



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Do sabor agridoce ao visual inconfundível

O fruto é redondo e levemente achatado, mede de 2 a 3 centímetros e tem casca fina, de tom amarelo-pálido. Por dentro, aparecem de uma a três sementes brancas, envoltas em uma polpa clara e suculenta.

A fruta tem cerca de 95% de água e é fonte de vitamina C, o que explica a sensação refrescante. Pode ser comida ao natural ou transformada em suco, geleia, sorvete e licor.

Na cozinha, a polpa combina com sucos gelados, sobremesas e geleias. Quem encontrar o fruto em feiras do Cerrado deve preferir a polpa bem refrigerada e consumir logo, já que a fruta se deteriora rápido.

A árvore também impressiona. Algumas cagaiteiras chegam a produzir mais de 1.500 frutos em uma única safra, e na época da florada a copa fica coberta de flores e quase sem folhas.

Algumas cagaiteiras chegam a produzir mais de 1.500 frutos em uma única safra Crédito: Foto: Reprodução/Facebook/CONHEÇAMINAS

A cagaita é laxante mesmo?

Sim, quando consumida em excesso. O efeito laxante inspirou o nome da fruta e o termo dysenterica, e costuma ser mais intenso quando os frutos passam muito tempo aquecidos pelo sol.

Por isso, a orientação é evitar frutas caídas no chão, que podem estar fermentadas, e comer apenas pequenas quantidades. A polpa processada, usada em sucos e doces, é considerada mais suave.

Curiosamente, a medicina popular usa a infusão da folha e da casca da árvore com o efeito contrário, como antidiarreico. Esses usos não substituem a orientação médica.

Por que a cagaita solta o intestino?

A ciência ainda não tem uma resposta fechada. As explicações apontam para dois fatores: o estado do fruto e uma substância presente na polpa.

Pelo lado da composição, pesquisadores sugerem que um peptídeo da polpa aumentaria a movimentação do intestino e reduziria a secreção e a absorção de líquidos. Em um estudo com ratos, a polpa e o peptídeo isolado aceleraram o trânsito intestinal em 14,8% e 19%, sem causar diarreia nem lesões no intestino delgado.

O mecanismo exato, porém, não foi comprovado. Uma revisão científica sobre a espécie afirma que ainda faltam estudos para entender como esses compostos agem no organismo.

A orientação é evitar frutas caídas no chão, que podem estar fermentadas Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/@arvoresdocerrado

Por que a fruta é tão rara nas feiras?

A cagaita tem baixa conservação depois da colheita: amolece e perde qualidade em pouco tempo. Isso dificulta o transporte e a venda em larga escala, e por isso o fruto circula em pequeno volume, geralmente perto das regiões onde nasce.



Segundo a Embrapa, uma solução prática é retirar a polpa e congelá-la em porções, o que prolonga o aproveitamento da safra e reduz o desperdício.

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