CURIOSIDADES

Fruta que parece uma moranga pequena, guarda polpa cremosa e tem sabor que lembra abóbora e mel

De origem centro-americana, o mamey sapote chama atenção pelo formato, pela polpa alaranjada e pelo sabor adocicado



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:57

A espécie se adapta ao clima tropical brasileiro, mas o cultivo exige espaço, paciência e atenção às condições do terreno Crédito: Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons

O formato pode enganar quem olha pela primeira vez. O Mamey sapote, fruto da Pouteria sapota, lembra uma pequena abóbora moranga por fora, mas guarda uma polpa alaranjada e cremosa no interior.

A fruta é originária da América Central e tem presença tradicional no México e em ilhas do Caribe. No Brasil, a espécie também pode se desenvolver em regiões de clima tropical e subtropical sem ocorrência de geadas.

fruta com sabor de abóbora e mel 1 de 5

A polpa madura tem textura aveludada, semelhante a um purê mais denso. O sabor é descrito como uma combinação de abóbora cozida doce, mel e notas de amêndoas.

Polpa tem textura cremosa

Além do consumo ao natural, o mamey sapote pode ser utilizado em preparações doces. A consistência da polpa facilita o uso em receitas que pedem uma textura mais espessa.

Entre as possibilidades estão sorvetes, mousses e o consumo direto da fruta. Para comer in natura, a sugestão é cortar o fruto ao meio e retirar a polpa com uma colher.

A fruta também é apontada como fonte de vitamina A, potássio e fibras. A textura cremosa permite ainda que a polpa seja utilizada em sobremesas sem a necessidade de adicionar espessantes.

Árvore exige espaço

Quem pensa em cultivar a espécie precisa considerar o tamanho que ela pode alcançar. A árvore é de grande porte e pode chegar a 15 metros de altura, por isso necessita de espaço para se desenvolver.

O cultivo também pede um solo profundo e bem drenado. Para obter frutos de qualidade em menor tempo, a matéria recomenda o uso de mudas enxertadas de boa procedência.

O terreno deve ser rico em matéria orgânica e receber adubação com esterco curtido. A escolha do local também é importante, já que a espécie é sensível ao frio intenso e às geadas.

Fruto demora a amadurecer

Um dos pontos que mais chamam atenção no cultivo do mamey sapote é o longo período até a maturação. O ciclo pode levar de um ano a 18 meses, exigindo paciência de quem mantém a árvore no pomar.

Por isso, apesar de ser uma alternativa para quem busca diversificar um pomar com frutas exóticas, o cultivo não é indicado para quem espera uma produção rápida.

Como saber se está maduro

A aparência externa nem sempre é suficiente para determinar o ponto de colheita. Uma das orientações apresentadas é fazer um pequeno risco na casca áspera com a unha.

Se a polpa logo abaixo estiver com uma coloração laranja brilhante, o fruto pode ser colhido. Caso ainda esteja verde, a recomendação é deixá-lo amadurecer por mais algumas semanas na árvore.

A espécie precisa de clima adequado para prosperar. O cultivo é recomendado para regiões quentes e sem geadas, especialmente áreas do Sudeste e Nordeste.