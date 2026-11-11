FRUTAS

Fruta que virou febre nas redes pode esconder açúcar e óleo: para que serve e como identificar o produto verdadeiro

Popular nas redes sociais, fruta liofilizada ganhou espaço entre consumidores, mas diferenças na fabricação podem esconder ingredientes que passam despercebidos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 17:55

Frutas liofilizadas ganharam popularidade nas redes sociais, mas algumas versões comercializadas podem conter açúcar e óleos adicionados durante a fabricação Crédito: Ilustração gerada por IA

Pequenas, coloridas e crocantes, as frutas liofilizadas conquistaram espaço nas redes sociais e passaram a aparecer com frequência em vídeos de degustação. Vendidas como uma alternativa prática para quem busca uma alimentação mais saudável, elas chamam atenção pela textura diferente e pela aparência que lembra a de um salgadinho. O problema é que nem tudo o que chega às prateleiras com essa apresentação passa pelo mesmo processo de fabricação.

Em meio à popularidade, consumidores podem encontrar produtos que levam açúcar, xaropes e até óleos vegetais sem perceber a diferença. Algumas versões passam por fritura a vácuo ou desidratação convencional, técnicas distintas da liofilização, embora apresentem características semelhantes.

Frutas exóticas pelo mundo 1 de 12

A confusão não é pequena. Uma pesquisa da Hibou Pesquisas e Insights, realizada entre janeiro e fevereiro de 2026 com 1.501 brasileiros, mostrou que 56% dos entrevistados não sabem o que é uma fruta liofilizada. Outros 45% associam espontaneamente o produto às frutas desidratadas tradicionais.

Com a variedade de opções disponíveis em empórios, lojas de produtos naturais e plataformas digitais, entender como esses alimentos são produzidos tornou-se importante para identificar o que realmente está dentro da embalagem.

O que torna a fruta diferente?

Enquanto a desidratação convencional utiliza calor para retirar a água dos alimentos, a liofilização começa pelo congelamento. Depois, em um ambiente de baixa pressão, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o vapor, processo conhecido como sublimação.

Essa técnica permite retirar grande parte da umidade sem submeter a fruta às temperaturas normalmente empregadas na secagem tradicional. Como resultado, características como formato, coloração e aroma podem ser preservadas, embora a conservação dos nutrientes varie conforme a espécie e as condições de processamento.

A textura também muda. Sem boa parte da água, a estrutura do alimento fica porosa e extremamente leve, produzindo a crocância que ajudou a popularizar esses produtos nas redes sociais.

O rendimento, entretanto, é pequeno quando comparado à quantidade de matéria-prima utilizada. Segundo a fabricante de alimentos ObaKrok, aproximadamente 180 gramas de morango fresco são necessários para produzir apenas 15 gramas da versão liofilizada.

Isso acontece porque a maior parte do peso da fruta fresca corresponde à água, eliminada durante o processamento. Por consequência, os componentes naturais ficam concentrados em uma porção menor, incluindo os açúcares originalmente presentes no alimento.

Açúcar e óleo podem passar despercebidos

A aparência natural não significa necessariamente que o alimento contenha apenas fruta. Dependendo do processo industrial, outros ingredientes podem entrar na composição para modificar a textura, o sabor ou a conservação.

Entre eles estão óleos vegetais, açúcar e xarope de glicose. Embora esses componentes não tornem automaticamente um produto impróprio para consumo, sua presença indica que a composição é diferente daquela de uma fruta pura, sem ingredientes adicionais.

Por isso, a lista de ingredientes é uma das informações mais importantes da embalagem. Quando o produto contém exclusivamente fruta liofilizada, o consumidor deve encontrar apenas a identificação da espécie utilizada.

A tabela nutricional também ajuda nessa avaliação. Morango, manga e abacaxi, por exemplo, apresentam naturalmente baixos teores de gordura. Quantidades relevantes desse nutriente em um produto feito apenas com essas frutas podem indicar a utilização de óleo durante o processamento.

Já a informação sobre açúcares adicionados permite distinguir o açúcar naturalmente presente na fruta daquele incorporado durante a fabricação.

Outro detalhe importante envolve a fritura a vácuo. Apesar de utilizar condições diferentes das encontradas na fritura convencional, essa técnica emprega óleo e pode produzir alimentos crocantes que visualmente se parecem com versões liofilizadas.

Textura e aparência dão pistas

Nem sempre o consumidor tem acesso imediato à composição detalhada, especialmente quando encontra frutas vendidas a granel. Nesses casos, algumas características podem levantar suspeitas sobre o tipo de processamento utilizado.

Frutas liofilizadas costumam apresentar uma textura delicada, que se quebra facilmente durante a mordida. Ao entrar em contato com a saliva, o alimento tende a absorver umidade e perder rapidamente parte da crocância.

Produtos fritos, por outro lado, podem apresentar uma estrutura mais rígida e deixar sensação oleosa na boca. Já as versões cristalizadas ou adoçadas frequentemente possuem brilho e superfície pegajosa.

A fabricante ObaKrok também sugere um teste simples com água. A orientação consiste em colocar um pedaço da fruta em um copo e observar se ele absorve o líquido, tornando-se mais macio depois de alguns minutos.

Embora a experiência possa revelar diferenças de textura, o resultado não comprova sozinho que houve liofilização. O comportamento depende de fatores como tamanho, espessura, composição e estrutura do alimento.

O mesmo cuidado vale para a aparência. Frutas secas podem apresentar mudanças de cor ou formato por diferentes motivos, sem que essas características permitam determinar, isoladamente, a presença de açúcar ou óleo.

Venda a granel exige atenção

Com a procura crescente, frutas crocantes passaram a ser encontradas em recipientes de autosserviço, feiras e estabelecimentos especializados. A venda a granel, entretanto, pode dificultar a identificação do fabricante e do método utilizado quando as informações de origem não estão disponíveis.

Parte dos produtos comercializados no Brasil também chega do exterior e pode ser fracionada antes da venda. Nesses casos, é importante verificar se o estabelecimento oferece informações suficientes sobre procedência, composição e validade.

A origem estrangeira, por si só, não representa um problema. A principal preocupação está na ausência de identificação adequada, que impede o consumidor de conhecer as características do alimento.

Em produtos embalados, informações como fabricante, lote, prazo de validade e lista de ingredientes ajudam a garantir maior transparência. A rotulagem deve seguir as exigências brasileiras aplicáveis a cada modalidade de comercialização.

O armazenamento também merece cuidado. Como a fruta liofilizada absorve facilmente a umidade do ambiente, sua textura pode mudar depois de algum tempo em contato com o ar.

Embalagens bem fechadas e protegidas da umidade ajudam a preservar a crocância. Depois de abertas, o ideal é seguir as recomendações de conservação indicadas pelo fabricante.

Fruta liofilizada é mais saudável?

A retirada da água não transforma automaticamente uma fruta em um alimento mais nutritivo. Embora a liofilização possa preservar determinados compostos sensíveis ao calor, o resultado depende das características da matéria-prima e das condições de processamento.

Também é preciso considerar o tamanho da porção. Como o alimento perde grande parte do volume de água, torna-se mais fácil consumir uma quantidade de fruta equivalente a várias porções frescas em poucos minutos.

Isso significa que os açúcares naturais permanecem presentes, mesmo quando a embalagem informa que não houve adição de açúcar.

Por outro lado, a fruta liofilizada sem ingredientes adicionais pode representar uma alternativa prática para variar o consumo de frutas, especialmente em situações nas quais o armazenamento ou o transporte de alimentos frescos é mais difícil.