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Fruta que virou febre nas redes pode esconder açúcar e óleo: para que serve e como identificar o produto verdadeiro

Popular nas redes sociais, fruta liofilizada ganhou espaço entre consumidores, mas diferenças na fabricação podem esconder ingredientes que passam despercebidos

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 17:55

Frutas liofilizadas ganharam popularidade nas redes sociais, mas algumas versões comercializadas podem conter açúcar e óleos adicionados durante a fabricação
Frutas liofilizadas ganharam popularidade nas redes sociais, mas algumas versões comercializadas podem conter açúcar e óleos adicionados durante a fabricação Crédito: Ilustração gerada por IA

Pequenas, coloridas e crocantes, as frutas liofilizadas conquistaram espaço nas redes sociais e passaram a aparecer com frequência em vídeos de degustação. Vendidas como uma alternativa prática para quem busca uma alimentação mais saudável, elas chamam atenção pela textura diferente e pela aparência que lembra a de um salgadinho. O problema é que nem tudo o que chega às prateleiras com essa apresentação passa pelo mesmo processo de fabricação.

Em meio à popularidade, consumidores podem encontrar produtos que levam açúcar, xaropes e até óleos vegetais sem perceber a diferença. Algumas versões passam por fritura a vácuo ou desidratação convencional, técnicas distintas da liofilização, embora apresentem características semelhantes.

Frutas exóticas pelo mundo

Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons
Originário do Sudeste Asiático, o rambutan tem polpa doce e levemente ácida; seu nome vem do malaio rambut, que significa “cabelo”, em referência aos filamentos da casca por Challiyan / Wikimedia Commons
Cultivada há séculos em países asiáticos como China, Japão e Índia, a mão-de-buda recebeu esse nome pelos segmentos semelhantes a dedos e chama atenção pelo aroma intenso da casca por Wonderferret / Wikimedia Commons
Nativo de regiões tropicais da Ásia, o gac fica laranja-avermelhado quando amadurece e é especialmente popular no Vietnã, onde colore de vermelho o tradicional arroz xôi gấc por 葉子 / Wikimedia Commons
Originário da África, o kiwano possui casca alaranjada repleta de pontas e polpa verde gelatinosa, cujo sabor pode lembrar pepino, kiwi ou até banana conforme a maturação por Anagoria / Wikimedia Commons
Nativa do sul do México e de partes da América Central, a pitaya ganhou em inglês o nome “fruta-do-dragão” pela casca coberta por estruturas que lembram escamas por Rodrigo.Argenton / Wikimedia Commons
Nativa do Brasil e especialmente associada à Mata Atlântica, a jabuticaba chama atenção porque seus frutos roxos nascem diretamente no tronco e nos galhos da árvore por Bruno Karklis / Wikimedia Commons
Nativa de ilhas e regiões costeiras do Pacífico e da Oceania, a hala forma uma estrutura que lembra uma grande pinha e pode ser desmontada em dezenas de segmentos individuais por AntanO / Wikimedia Commons
Nativa do México e da Guatemala, a monstera-deliciosa produz um fruto alongado coberto por placas verdes que, quando maduro, revela polpa de sabor tropical intenso por Sheba_Also / Wikimedia Commons
Originário da África Ocidental e transformado em fruta nacional da Jamaica, o ackee se abre naturalmente ao amadurecer e revela sementes pretas brilhantes cercadas por arilos claros comestíveis por Ralf Steinberger / Wikimedia Commons
Nativo das ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, o salak ganhou o apelido de fruta-cobra pela casca escamosa e tem sabor que mistura notas doces e ácidas por A. Prasetya Naharudin / Wikimedia Commons
Nativo de Sumatra e Bornéu, o durian tem casca coberta por grandes espinhos e cheiro extremamente marcante; seu nome deriva do malaio duri, que significa “espinho” por Kembangraps / Wikimedia Commons
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Originário da Península Malaia e de Bornéu, o mangostão esconde sob a casca roxa grossa uma polpa branca, macia e suculenta de sabor simultaneamente doce e levemente ácido por Basile Morin / Wikimedia Commons

A confusão não é pequena. Uma pesquisa da Hibou Pesquisas e Insights, realizada entre janeiro e fevereiro de 2026 com 1.501 brasileiros, mostrou que 56% dos entrevistados não sabem o que é uma fruta liofilizada. Outros 45% associam espontaneamente o produto às frutas desidratadas tradicionais.

Com a variedade de opções disponíveis em empórios, lojas de produtos naturais e plataformas digitais, entender como esses alimentos são produzidos tornou-se importante para identificar o que realmente está dentro da embalagem.

O que torna a fruta diferente?

Enquanto a desidratação convencional utiliza calor para retirar a água dos alimentos, a liofilização começa pelo congelamento. Depois, em um ambiente de baixa pressão, a água congelada passa diretamente do estado sólido para o vapor, processo conhecido como sublimação.

Essa técnica permite retirar grande parte da umidade sem submeter a fruta às temperaturas normalmente empregadas na secagem tradicional. Como resultado, características como formato, coloração e aroma podem ser preservadas, embora a conservação dos nutrientes varie conforme a espécie e as condições de processamento.

A textura também muda. Sem boa parte da água, a estrutura do alimento fica porosa e extremamente leve, produzindo a crocância que ajudou a popularizar esses produtos nas redes sociais.

O rendimento, entretanto, é pequeno quando comparado à quantidade de matéria-prima utilizada. Segundo a fabricante de alimentos ObaKrok, aproximadamente 180 gramas de morango fresco são necessários para produzir apenas 15 gramas da versão liofilizada.

Isso acontece porque a maior parte do peso da fruta fresca corresponde à água, eliminada durante o processamento. Por consequência, os componentes naturais ficam concentrados em uma porção menor, incluindo os açúcares originalmente presentes no alimento.

Açúcar e óleo podem passar despercebidos

A aparência natural não significa necessariamente que o alimento contenha apenas fruta. Dependendo do processo industrial, outros ingredientes podem entrar na composição para modificar a textura, o sabor ou a conservação.

Entre eles estão óleos vegetais, açúcar e xarope de glicose. Embora esses componentes não tornem automaticamente um produto impróprio para consumo, sua presença indica que a composição é diferente daquela de uma fruta pura, sem ingredientes adicionais.

Por isso, a lista de ingredientes é uma das informações mais importantes da embalagem. Quando o produto contém exclusivamente fruta liofilizada, o consumidor deve encontrar apenas a identificação da espécie utilizada.

A tabela nutricional também ajuda nessa avaliação. Morango, manga e abacaxi, por exemplo, apresentam naturalmente baixos teores de gordura. Quantidades relevantes desse nutriente em um produto feito apenas com essas frutas podem indicar a utilização de óleo durante o processamento.

Já a informação sobre açúcares adicionados permite distinguir o açúcar naturalmente presente na fruta daquele incorporado durante a fabricação.

Outro detalhe importante envolve a fritura a vácuo. Apesar de utilizar condições diferentes das encontradas na fritura convencional, essa técnica emprega óleo e pode produzir alimentos crocantes que visualmente se parecem com versões liofilizadas.

Textura e aparência dão pistas

Nem sempre o consumidor tem acesso imediato à composição detalhada, especialmente quando encontra frutas vendidas a granel. Nesses casos, algumas características podem levantar suspeitas sobre o tipo de processamento utilizado.

Frutas liofilizadas costumam apresentar uma textura delicada, que se quebra facilmente durante a mordida. Ao entrar em contato com a saliva, o alimento tende a absorver umidade e perder rapidamente parte da crocância.

Produtos fritos, por outro lado, podem apresentar uma estrutura mais rígida e deixar sensação oleosa na boca. Já as versões cristalizadas ou adoçadas frequentemente possuem brilho e superfície pegajosa.

A fabricante ObaKrok também sugere um teste simples com água. A orientação consiste em colocar um pedaço da fruta em um copo e observar se ele absorve o líquido, tornando-se mais macio depois de alguns minutos.

Embora a experiência possa revelar diferenças de textura, o resultado não comprova sozinho que houve liofilização. O comportamento depende de fatores como tamanho, espessura, composição e estrutura do alimento.

O mesmo cuidado vale para a aparência. Frutas secas podem apresentar mudanças de cor ou formato por diferentes motivos, sem que essas características permitam determinar, isoladamente, a presença de açúcar ou óleo.

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Venda a granel exige atenção

Com a procura crescente, frutas crocantes passaram a ser encontradas em recipientes de autosserviço, feiras e estabelecimentos especializados. A venda a granel, entretanto, pode dificultar a identificação do fabricante e do método utilizado quando as informações de origem não estão disponíveis.

Parte dos produtos comercializados no Brasil também chega do exterior e pode ser fracionada antes da venda. Nesses casos, é importante verificar se o estabelecimento oferece informações suficientes sobre procedência, composição e validade.

A origem estrangeira, por si só, não representa um problema. A principal preocupação está na ausência de identificação adequada, que impede o consumidor de conhecer as características do alimento.

Em produtos embalados, informações como fabricante, lote, prazo de validade e lista de ingredientes ajudam a garantir maior transparência. A rotulagem deve seguir as exigências brasileiras aplicáveis a cada modalidade de comercialização.

O armazenamento também merece cuidado. Como a fruta liofilizada absorve facilmente a umidade do ambiente, sua textura pode mudar depois de algum tempo em contato com o ar.

Embalagens bem fechadas e protegidas da umidade ajudam a preservar a crocância. Depois de abertas, o ideal é seguir as recomendações de conservação indicadas pelo fabricante.

Fruta liofilizada é mais saudável?

A retirada da água não transforma automaticamente uma fruta em um alimento mais nutritivo. Embora a liofilização possa preservar determinados compostos sensíveis ao calor, o resultado depende das características da matéria-prima e das condições de processamento.

Também é preciso considerar o tamanho da porção. Como o alimento perde grande parte do volume de água, torna-se mais fácil consumir uma quantidade de fruta equivalente a várias porções frescas em poucos minutos.

Isso significa que os açúcares naturais permanecem presentes, mesmo quando a embalagem informa que não houve adição de açúcar.

Por outro lado, a fruta liofilizada sem ingredientes adicionais pode representar uma alternativa prática para variar o consumo de frutas, especialmente em situações nas quais o armazenamento ou o transporte de alimentos frescos é mais difícil.

A diferença está em compreender o que se está comprando. Entre embalagens coloridas, vídeos virais e promessas de praticidade, a lista de ingredientes continua sendo a forma mais segura de distinguir uma fruta pura de produtos que receberam açúcar, óleo ou outros componentes durante a fabricação.

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Frutas

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