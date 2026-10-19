CURIOSIDADES

Frutas rejeitadas por supermercados viram snacks crocantes: fábrica que transforma até cascas em novos produtos deve arrecadar milhões

Na Austrália, iniciativa também testa o aproveitamento de partes normalmente descartadas, como cascas de pitaya e miolo de abacaxi



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06:06

Bananas, mangas e morangos fora do padrão estético ganham outro destino com uma tecnologia que prolonga a conservação e muda a textura dos alimentos Crédito: Reprodução / Instagram/ Gerada por IA

Uma banana com manchas, um morango fora do padrão ou uma manga com formato irregular podem acabar ficando de fora das prateleiras dos supermercados. Mas isso não significa que estejam estragados. Na Austrália, uma fábrica está dando outro destino a frutas que seriam descartadas por não atenderem aos critérios estéticos do mercado: elas viram petiscos crocantes e com maior tempo de conservação.

A iniciativa é da Freeze Dry Industries, empresa instalada na região da Sunshine Coast, que compra excedentes de produtores locais e utiliza a liofilização para transformar alimentos frescos em produtos prontos para consumo.

Cascas e bagaços de frutas 1 de 6

Como frutas que seriam descartadas viram snacks?

A ideia parte de um problema comum na produção de alimentos: frutas e verduras nem sempre chegam aos supermercados, mesmo quando ainda estão próprias para consumo. Em muitos casos, tamanho, formato e aparência influenciam a decisão de compra e contribuem para o desperdício.

Na Austrália, entre 20% e 40% das frutas e verduras cultivadas em propriedades rurais são descartadas por razões estéticas antes mesmo de chegar ao mercado.

Foi nesse cenário que surgiu a proposta de aproveitar alimentos que perderiam valor comercial por não apresentarem a aparência esperada.

Fundada por Michael Buckley, a Freeze Dry Industries compra parte desse excedente agrícola e utiliza uma tecnologia que permite transformar frutas frescas em produtos leves, crocantes e duráveis.

A mudança não depende de fazer a fruta parecer perfeita. A proposta é justamente aproveitar alimentos rejeitados por critérios visuais, criando outra possibilidade de comercialização.

Liofilização: a técnica que deixa as frutas crocantes

O processo usado pela fábrica é chamado de liofilização. Diferentemente de métodos convencionais de secagem, a técnica remove a água do alimento por meio do congelamento e da aplicação de vácuo.

O resultado são frutas com textura leve e crocante, que podem ser armazenadas por mais tempo. A tecnologia também ajuda a preservar boa parte das características nutricionais originais.

Banana, morango e manga estão entre as frutas aproveitadas pela empresa. A maçã também passou a integrar a produção, seguindo a mesma proposta de transformar excedentes agrícolas em produtos comercializáveis.

Até cascas e partes pouco aproveitadas entram nos testes

O aproveitamento não se limita às partes mais conhecidas das frutas. A empresa também vem testando possibilidades para materiais que normalmente terminariam no lixo.

Um dos exemplos envolve a pitaya. Um produtor da região utiliza a estrutura para fabricar chips da fruta, enquanto a casca foi submetida a testes de moagem. O resultado chamou a atenção pela coloração rosada intensa, que pode ter potencial de uso como corante natural ou ingrediente em preparações alimentícias.

O miolo do abacaxi também foi testado. Essa parte, frequentemente descartada por ser mais dura, contém fibras e bromelina, uma enzima presente na fruta.

Os experimentos mostram como partes pouco valorizadas da produção podem despertar interesse para novas aplicações. No entanto, possibilidades identificadas em testes não significam que todos esses usos já estejam disponíveis comercialmente.

Por que os petiscos liofilizados custam mais caro?

Transformar frutas frescas em produtos crocantes exige equipamentos especializados e um processo tecnicamente complexo. Por isso, o preço final pode ser bem superior ao de uma fruta comprada fresca.

Máquinas de liofilização podem custar de US$ 50 mil a US$ 300 mil, dependendo da escala industrial. O consumo de energia também pesa no custo de operação.

Para Michael Buckley, a durabilidade e a praticidade ajudam a explicar por que consumidores aceitam pagar mais por esses alimentos. A tecnologia ainda pode criar uma alternativa de renda para agricultores que, de outra forma, teriam dificuldade para comercializar parte da colheita.