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Função escondida da máquina de lavar: o botão que reduz o tempo de secagem e ajuda a economizar energia

Centrifugação de alta velocidade retira mais água das roupas antes da secagem, mas exige cuidado com tecidos delicados para evitar desgaste

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 21:47

Água destilada é uma alternativa para umedecer o pano durante a limpeza sem deixar resíduos minerais no painel
Água destilada é uma alternativa para umedecer o pano durante a limpeza sem deixar resíduos minerais no painel Crédito: Ilustração gerada por IA

Muita gente escolhe o ciclo da máquina de lavar pensando apenas em tirar a sujeira das roupas, mas uma configuração pouco aproveitada pode fazer diferença no tempo gasto depois da lavagem. A centrifugação em alta velocidade ajuda a retirar mais água das peças antes que elas sigam para o varal ou para a secadora.

O funcionamento é simples: ao girar o tambor em alta velocidade, a força centrífuga empurra a água acumulada nas roupas para fora do tecido. O líquido passa pelos pequenos furos do cesto e é direcionado para o sistema de drenagem da máquina.

É necessário apenas dois produtos para limpeza eficiente

Pessoas limpando o banheiro por Reprodução | Freepik
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Pessoas limpando o banheiro por Reprodução | Freepik

Na prática, isso significa que as roupas saem menos encharcadas e podem precisar de menos tempo para secar.

A maior retirada de umidade antes da secagem pode reduzir o consumo de energia em aparelhos que utilizam aquecimento.

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Como usar a centrifugação mais forte

Apesar de parecer uma função simples, o uso correto depende do tipo de roupa e da capacidade da máquina. Alguns programas para peças pesadas já utilizam automaticamente velocidades maiores, mas o ajuste também pode ser feito manualmente em determinados modelos.

O equilíbrio da carga é outro ponto importante. Colocar roupas demais ou distribuí-las de forma irregular pode causar vibração excessiva durante o funcionamento e aumentar o esforço sobre o equipamento.

Antes de escolher a opção mais intensa, também é necessário observar as etiquetas das peças. Tecidos delicados podem sofrer desgaste quando submetidos a uma força maior do que a recomendada pelo fabricante.

Nem toda roupa combina com alta velocidade

A economia de tempo não significa que a centrifugação mais forte deve ser usada em todas as lavagens. Algumas peças precisam de tratamento mais cuidadoso para preservar fibras e formato.

Rendas, sedas, malhas leves, tecidos delicados e roupas identificadas como “suaves” ou “delicadas” estão entre os itens que devem evitar ciclos intensos, segundo especialistas em cuidados com tecidos.

Roupas pequenas também exigem atenção. No caso de peças menores, como meias infantis, o uso de sacos próprios para lavagem pode evitar que elas fiquem presas em partes internas do equipamento.

O ajuste da centrifugação, portanto, não é apenas uma questão de escolher a opção mais rápida. Quando usada de acordo com o tipo de tecido e com a quantidade correta de roupas, a função pode ajudar a reduzir o tempo de secagem sem comprometer as peças.

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