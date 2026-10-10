Funcionário apresenta 88 atestados médicos, mas é flagrado atuando como pastor e acaba demitido

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:00
Um operador de produção de uma empresa do setor automotivo teve a demissão por justa causa mantida pela Justiça do Trabalho após a empregadora apresentar fotografias que o mostravam atuando como pastor durante períodos de afastamento médico. O caso foi analisado pela 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.
Ao longo de 2025, o funcionário entregou 88 atestados médicos para justificar suas ausências. Os documentos continham recomendações de repouso, afastamento do trabalho e restrições à realização de esforços físicos.
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A empresa, porém, descobriu que ele participava de atividades religiosas nas mesmas datas em que estava afastado, o que foi provado por fotografias publicadas nas redes sociais de uma igreja. Em uma das imagens usadas no processo, o trabalhador aparece de pé, discursando durante uma celebração, sendo que na data ele havia apresentado um atestado com diagnóstico de cervicalgia, condição que provoca dores na região do pescoço e pode atingir os ombros.
As atividades religiosas não eram ocasionais, conforme sustentou a empregadora. O funcionário teria participado de cultos, celebrações e encontros na condição de pastor, mesmo durante períodos em que os médicos recomendavam repouso ou restrições físicas.
O operador contestou a dispensa e recorreu à Justiça para tentar anular a justa causa. Na ação, afirmou que a empresa havia criado uma suposta falta grave para justificar seu desligamento. Também argumentou que possuía estabilidade no emprego assegurada por acordo coletivo, o que impediria sua demissão nas circunstâncias apresentadas.
Outro ponto levantado pela defesa foi a liberdade religiosa. O trabalhador alegou que a empresa violou esse direito ao utilizar sua participação nas atividades da igreja como fundamento para a dispensa.
Ele ainda relacionou os afastamentos médicos às condições enfrentadas no emprego. Segundo seu relato, após retornar de um período de afastamento previdenciário, foi transferido de função e passou a exercer atividades que não respeitavam adequadamente suas limitações físicas.
Apesar dos argumentos apresentados, a 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul manteve a demissão por justa causa.