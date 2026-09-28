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Fundador da Nike faz doação de R$ 5,2 bilhões para criar faculdade e impulsionar ciência nos EUA

Phil Knight e a esposa, Penny, destinarão o equivalente a cerca de R$ 5,2 bilhões à Universidade de Oregon, onde o empresário se formou em 1959

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:52

O fundador da Nike Phil Knight
O fundador da Nike Phil Knight Crédito: Reprodução

O fundador da Nike, Phil Knight, de 88 anos, e a esposa, Penny Knight, anunciaram uma doação de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,2 bilhões, para a criação de uma faculdade de engenharia na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos.

Segundo a instituição, trata-se da maior doação já anunciada para uma universidade pública abrangente dos Estados Unidos. O investimento será destinado à formação de engenheiros e cientistas, à ampliação de oportunidades acadêmicas e ao desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

A relação de Phil Knight com a Universidade de Oregon começou décadas antes da criação da Nike. O empresário concluiu a graduação na instituição em 1959 e, ao longo dos anos, ele e a esposa fizeram outras doações bilionárias para projetos de ciência e educação.

A nova faculdade será instalada no campus de ciência e tecnologia que leva o nome do casal, em Eugene, no estado de Oregon.

Foco em bioengenharia e saúde

Um dos principais focos da nova estrutura será a bioengenharia, área que reúne conhecimentos de engenharia, biologia e medicina. A proposta é acelerar pesquisas capazes de transformar descobertas científicas em tratamentos médicos, equipamentos, produtos e outras tecnologias.

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A Universidade de Oregon também pretende ampliar a formação em outras áreas que apresentam grande demanda por profissionais, incluindo setores ligados à biotecnologia, inteligência artificial, indústria e saúde.

A criação da faculdade ainda precisa passar pelos processos formais de aprovação e não há uma data anunciada para o início das atividades.

A nova contribuição amplia uma série de investimentos feitos por Phil e Penny Knight na mesma universidade. Em 2016, o casal anunciou US$ 500 milhões para a criação de um campus dedicado à pesquisa científica.

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Em 2021, outros US$ 500 milhões foram destinados à expansão das instalações e ao financiamento de novas pesquisas.

Com a nova doação, as três contribuições somam US$ 2 bilhões, mais de R$ 10 bilhões considerando a cotação utilizada no anúncio.

Os investimentos anteriores ajudaram a universidade a criar seu primeiro departamento de engenharia. Atualmente, o campus reúne 17 laboratórios de pesquisa e recebe mais de 500 estudantes e pesquisadores em formação a cada ano.

A estrutura também mantém parcerias com mais de 200 empresas e já contribuiu para a criação de mais de dez novos negócios desenvolvidos por estudantes e professores.

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