GEOLOGIA

Fundo do oceano se abriu e já liberou 160 milhões de m³ de lava; fenda afundou 4,2 metros em apenas 6 dias

Cientistas registraram pela primeira vez diretamente um evento de expansão de uma dorsal oceânica enquanto nova crosta era formada no fundo do oceano Índico



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:29

Instrumentos estavam instalados há apenas dois meses quando uma sequência de terremotos revelou o fundo do oceano, transformando-se em questão de dias Crédito: NOAA Photo Library / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

Durante seis dias, uma parte do fundo do Oceano Índico se moveu cerca de 4,2 metros. Debaixo dela, um reservatório de magma começou a vazar. Nas duas semanas seguintes, aproximadamente 160 milhões de metros cúbicos de lava chegaram ao leito marinho.

O episódio foi tão rápido que permitiu a cientistas acompanhar diretamente um processo que normalmente demora milhares ou milhões de anos: o nascimento de nova crosta oceânica enquanto duas placas tectônicas se afastam.

Divisão oceânica 1 de 6

Oceano se move

Dorsais meso-oceânicas são imensas cadeias montanhosas submarinas. Nelas, placas tectônicas se afastam, magma sobe do interior da Terra e, ao esfriar, transforma-se em novas cadeias no fundo do oceano.

Esse mecanismo criou cerca de dois terços da superfície terrestre ao longo de uma rede de dorsais que soma aproximadamente 65 mil quilômetros, mas observá-lo diretamente debaixo de quilômetros de água continua sendo difícil.

A maior cadeia de montanhas do mundo é a Dorsal Mesoatlântica, com seus 65 mil km de extensão, conectando o Polo Sul e o Polo Norte Crédito: Reprodução / Instagram / Geologando

Foi justamente essa dificuldade que tornou o episódio registrado em abril de 2024 pela equipe liderada pelo geofísico Jean-Yves Royer incomum. Mais de 20 instrumentos acompanhavam terremotos, pressão e distâncias entre pontos específicos do leito marinho.

Quando a crise começou, os equipamentos registraram uma mudança que deveria ser medida em centímetros, surgindo em escala de metros. O movimento chegou ao pico de aproximadamente 5 centímetros por minuto logo após os terremotos.

Uma semana depois, havia desacelerado para cerca de 1,2 centímetro por dia.

Magma por baixo

A interpretação dos pesquisadores aponta para um reservatório de magma com cerca de 2,5 quilômetros de largura, localizado aproximadamente 3,6 quilômetros abaixo da crosta.

Quando esse reservatório começou a perder magma, o terreno acima dele cedeu. O fundo do vale da dorsal sofreu aproximadamente 4 metros de subsidência, enquanto lados opostos da estrutura também se afastaram horizontalmente em mais de um metro.