'Fundo do poço': Eric Dane pesou 77 kg e teve 5 internações na época de Grey's Anatomy

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:28
O ator Eric Dane, conhecido como o cirurgião Mark Sloan de 'Grey's Anatomy', enfrentou uma fase Difícil nos bastidores da série. Em sua biografia póstuma, 'My Book of Days: A Memoir in Moments', ele confessa ter se afundado no vício, experimentando de tudo e passando por cinco clínicas de reabilitação apenas enquanto gravava, entre 2006 e 2012. Dane morreu em fevereiro, aos 53 anos, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).
Relebre papéis de Eric Dane
No livro, o artista chama o período de sua "fase sombria". Ele detalha que, apesar de comparecer a testes e gravar seus episódios, vivia basicamente para usar drogas. A lista contada na obra impressiona e inclui álcool, maconha, cocaína, heroína, crack, cogumelos, metanfetamina, além do abuso de remédios controlados como Vicodin, Xanax, Valium e Ritalina.
O fundo do poço aconteceu a partir de 2008. Após sofrer uma hérnia de disco cervical durante um treino, Dane teve uma forte recaída com analgésicos. A dependência logo mudou sua aparência, o peso caiu para 77 kg, o rosto ficou fundo e os olhos perderam o brilho. O elenco logo notou a diferença. No texto, ele conta que os colegas de série não o julgavam, mas o olhavam com tristeza e preocupação.
O problema chamou a atenção da criadora da série, Shonda Rhimes. Ela chamou o ator para conversas particulares várias vezes e ofereceu uma pausa nas gravações para ele focar na saúde. Mesmo conseguindo ficar sóbrio no set após as internações, a exaustão mental falou mais alto. Cansado, ele percebeu que precisava deixar Mark Sloan para trás, o que levou à morte do personagem no final da oitava temporada.