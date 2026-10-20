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'Fundo do poço': Eric Dane pesou 77 kg e teve 5 internações na época de Grey's Anatomy

Em biografia póstuma, intérprete de Mark Sloan expõe vício e abuso de substâncias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:28

Eric Dane
Ator esteve em produções como 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria' Crédito: Reprodução

O ator Eric Dane, conhecido como o cirurgião Mark Sloan de 'Grey's Anatomy', enfrentou uma fase Difícil nos bastidores da série. Em sua biografia póstuma, 'My Book of Days: A Memoir in Moments', ele confessa ter se afundado no vício, experimentando de tudo e passando por cinco clínicas de reabilitação apenas enquanto gravava, entre 2006 e 2012. Dane morreu em fevereiro, aos 53 anos, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Relebre papéis de Eric Dane

Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane em Euphoria por Reprodução
Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução
Eric Dane na série Bad Boys! por Reprodução
Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy', fala sobre luta contra diagnóstico: 'Vou lutar até o fim' por Reprodução
Eric Dane por Reprodução/Getty Images
Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy' e 'Euphoria', revela diagnóstico de ELA por Reprodução
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Eric Dane em 'Grey’s Anatomy' por Reprodução

No livro, o artista chama o período de sua "fase sombria". Ele detalha que, apesar de comparecer a testes e gravar seus episódios, vivia basicamente para usar drogas. A lista contada na obra impressiona e inclui álcool, maconha, cocaína, heroína, crack, cogumelos, metanfetamina, além do abuso de remédios controlados como Vicodin, Xanax, Valium e Ritalina.

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O fundo do poço aconteceu a partir de 2008. Após sofrer uma hérnia de disco cervical durante um treino, Dane teve uma forte recaída com analgésicos. A dependência logo mudou sua aparência, o peso caiu para 77 kg, o rosto ficou fundo e os olhos perderam o brilho. O elenco logo notou a diferença. No texto, ele conta que os colegas de série não o julgavam, mas o olhavam com tristeza e preocupação.

O problema chamou a atenção da criadora da série, Shonda Rhimes. Ela chamou o ator para conversas particulares várias vezes e ofereceu uma pausa nas gravações para ele focar na saúde. Mesmo conseguindo ficar sóbrio no set após as internações, a exaustão mental falou mais alto. Cansado, ele percebeu que precisava deixar Mark Sloan para trás, o que levou à morte do personagem no final da oitava temporada.

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Tags:

Saúde Grey's Anatomy Eric Dane

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