BIOLOGIA

Fungos que consomem radiação em Chernobyl e utilizam melanina são os vírus de Devoradores de Estrelas da vida real

Microrganismos melanizados prosperam sob radiação e lembram os astrofágicos do filme de Ryan Gosling



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:15

Assim como os astrofágicos, os fungos do gênero Cladosporium utilizam radiação no seu ciclo de vida Crédito: Divulgação / IMDb / Medmyco / Wikimedia Commons

Devoradores de Estrelas, novo filme protagonizado por Ryan Gosling, alcançou quase US$ 700 milhões de bilheteria e se consolidou como um dos maiores filmes do ano. A trama acompanha os astrofágicos, microrganismos que passam a se alimentar da radiação do Sol. Na vida real, existe algo levemente parecido: os fungos radiotróficos.

Esses organismos curiosos ficaram associados a uma emergência radioativa: o desastre na Unidade 4 da Usina Nuclear de Chernobyl. Um estudo publicado na PLOS ONE levantou a existência de fungos melanizados capazes de prosperar em ambientes com radiação ionizante, onde muitos seres vivos adoecem ou morrem.

Fungos devoradores de radiação 1 de 6

Devoradores de radiação

Na ficção, os astrofágicos usam a radiação solar para se reproduzir. Na realidade, os fungos radiotróficos utilizam a melanina para lidar com a radiação ionizante presente em ambientes como Chernobyl. Esse é o mesmo pigmento associado à proteção da pele humana contra raios UV e aos tons de pele mais escuros.

Também chamados de fungos melanizados, eles incluem espécies como Cryptococcus neoformans, Wangiella/Exophiala dermatitidis, Cladosporium sphaerospermum e Cladosporium cladosporioides.

Registros de espécime do gênero Cladosporium Crédito: Wikimedia Commons

Assim como a clorofila ajuda as plantas a captar radiação solar para a fotossíntese, a melanina parece participar da transdução de energia em ambientes radioativos. No entanto, os mecanismos bioquímicos dessa possível radiossíntese ainda não estão totalmente esclarecidos, segundo o artigo.

O contato científico com esses fungos em Chernobyl ganhou força em uma missão de pesquisa liderada pela microbiologista Nelli Zhdanova, da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia. O objetivo era investigar formas de vida ao redor do reator destruído, no coração da zona de exclusão.

O trabalho resultou no catálogo de dezenas de espécies de fungos.

Como funciona a radiossíntese na prática?

Na prática, a melanina presente na parede do fungo recebe o impacto da radiação ionizante e tem suas propriedades eletrônicas alteradas. Isso parece facilitar a circulação de elétrons, etapa importante para reações químicas ligadas ao metabolismo.

A melanina atua como um filtro, absorvendo raios UV, reduzindo danos e mutações no DNA, além de ajudar a neutralizar radicais livres Crédito: Adam Amsterdam, Massachusetts Institute of Technology / Wikimedia Commons

Com essa “ajuda” extra, algumas espécies melanizadas podem crescer mais, formar mais biomassa e aproveitar melhor nutrientes escassos em ambientes extremos, como áreas contaminadas por radiação. Ainda assim, esses fungos não vivem apenas de radiação: eles continuam precisando de matéria orgânica.

A diferença em relação à fotossíntese é que esse mecanismo ainda tem muitas lacunas. Os estudos mostram ganho metabólico, alterações em genes e mudanças na divisão celular sob radiação, mas ainda não existe uma “receita” bioquímica fechada para a radiossíntese.

Morte do Sol

Embora os “astrofágicos” da vida real não sejam alienígenas nem devorem estrelas, o Sol já tem um fim previsto pela astrofísica. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele deixará sua fase atual e começará a se transformar em uma gigante vermelha.

Uma previsão clássica de 1993, feita por Sackmann, Boothroyd e Kraemer, aponta que, nesse período, o hidrogênio disponível para a fusão no núcleo solar se esgotará. Com isso, a estrela entrará em novas fases de evolução, que levarão à expansão de suas camadas externas.

Esse processo fará o Sol crescer drasticamente. Ele poderá engolir Mercúrio e Vênus, e talvez até a Terra. Depois, em fases mais avançadas, passará a fundir hélio e produzirá principalmente carbono e oxigênio.

SMSS J160540.18-144323.1 é uma estrela gigante vermelha extremamente antiga e pobre em ferro, usada por astrônomos para estudar as primeiras gerações estelares da Via Láctea Crédito: KKolaczynsk / Wikimedia Commons

Mais tarde, o Sol perderá suas camadas externas em grandes ejeções de gás e poeira. Esse material expelido formará uma nebulosa planetária.

No centro, restará apenas o núcleo extremamente denso da estrela: uma anã branca, com tamanho aproximado ao da Terra e massa comparável à do Sol.