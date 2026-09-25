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Fuselagem destruída, banco na mata e peças espalhadas: imagens inéditas revelam como ficou helicóptero que matou Rick e outras 4 pessoas

Fotos mostram a dimensão do impacto na região de Urubici, em Santa Catarina; caixa-preta já foi recuperada e será analisada pelo Cenipa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:14

CENIPA localiza a “caixa-preta” do helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados do voo
CENIPA localiza a “caixa-preta” do helicóptero que matou Rick e inicia análise dos dados do voo Crédito: Reprodução

Imagens inéditas mostram a dimensão do acidente de helicóptero que matou o cantor Rick e outras quatro pessoas em Urubici, na Serra de Santa Catarina. Os registros, divulgados pelo jornal O Globo, revelam partes da aeronave destruídas e espalhadas pela mata, além de componentes que ficaram separados da estrutura principal após o impacto.

A fuselagem aparece severamente danificada e dividida em diferentes partes. Nas fotos, é possível perceber que a parte traseira do helicóptero também ficou destruída. A cauda aparece quebrada e presa entre galhos e troncos de árvores, enquanto pedaços da aeronave ficaram suspensos ou espalhados pelo chão da mata. A matrícula "MGK" também aparece visível em parte da estrutura mecânica.

Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC

Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
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Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução

Um dos registros chama atenção para o interior do helicóptero. Um banco de couro aparece isolado entre a vegetação, longe da estrutura principal da aeronave. Também é possível verificar fios do painel de controle expostos.

O helicóptero desapareceu durante um voo na região de Urubici na segunda-feira (21). O cantor Rick estava entre os ocupantes da aeronave, cujos destroços foram encontrados apenas no dia seguinte. Também morreram o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, o videomaker Paulo Soares e o empresário Bruno Avelar de Souza.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

As cinco vítimas foram localizadas e retiradas do local ainda na terça-feira, em uma operação que contou com o uso de helicóptero e técnicas de rapel. A área de difícil acesso exigiu uma operação cuidadosa das equipes de resgate.

Caixa-preta é recuperada

A investigação sobre as causas da queda segue sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), e pela Polícia Civil de Santa Catarina. Na quarta-feira (23), os investigadores localizaram e recuperaram a caixa-preta da aeronave, aparelho responsável pelo registro das comunicações e dos sons da cabine de comando.

Nessa primeira fase, os investigadores coletam dados, verificam os danos causados e levantam informações relevantes para a apuração que vai determinar fatores que levaram ao acidente. O órgão finalizou a etapa inicial da investigação, e a próxima fase será de Análise de Dados.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero

Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram
Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo por Reprodução/Instagram
Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram

Uma das possibilidades que está sendo examinada é a de que o piloto tenha tentado realizar um pouso de emergência antes de a aeronave atingir as árvores. Essa hipótese, porém, ainda faz parte da investigação e não representa uma conclusão sobre o que provocou o acidente. Os peritos não identificaram sinais de explosão no local da queda.

Região estava sob alerta de "grande perigo"

Outro elemento que entrou no contexto da investigação são as condições meteorológicas registradas na região no momento do acidente. Urubici estava sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), classificação de "grande perigo", com previsão de chuva intensa, tempestades e ventos fortes.

Ainda não há conclusão oficial de que as condições climáticas tenham provocado a queda. A investigação deverá avaliar diferentes fatores, incluindo aspectos mecânicos, operacionais e humanos.

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Rick Sollo

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