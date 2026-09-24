PUNIÇÃO

Futebol passa a ter ‘cartão preto’ e nova punição pode encerrar partida a qualquer momento

Diferentemente dos cartões amarelo e vermelho, nova punição não é aplicada aos jogadores e será usada para combater abusos

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:37

Cartão preto Crédito: Reprodução

O futebol ganhou uma nova cor de cartão, mas, desta vez, quem precisa se preocupar não são os jogadores. A Federação Romena de Futebol (FRF) criou o cartão preto, uma medida que permite ao árbitro encerrar definitivamente uma partida por causa do comportamento inadequado de pais e torcedores nas arquibancadas.

A novidade será utilizada em competições das categorias de base, do sub-7 ao sub-16, a partir desta temporada. Segundo a federação, trata-se do primeiro cartão adotado por uma associação de futebol exclusivamente para sinalizar uma punição provocada pela conduta dos espectadores.

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Ao contrário do amarelo, usado como advertência, e do vermelho, que determina a expulsão de um jogador, o cartão preto só aparece depois que outras tentativas de controlar a situação falham.

Como funciona o cartão preto?

A aplicação da nova regra acontece em três etapas. Ao perceber insultos, agressões ou outros comportamentos inadequados vindos das arquibancadas, o árbitro interrompe temporariamente a partida.

Nesse primeiro momento, os treinadores são chamados para conversar com os pais e torcedores de suas equipes e pedir que o comportamento seja interrompido. Caso o estádio tenha sistema de som, avisos também podem ser feitos ao público.

Se os problemas continuarem, o jogo é suspenso por dez minutos e os jogadores das duas equipes seguem para os vestiários. Durante a pausa, os treinadores fazem uma nova tentativa de controlar os espectadores.

Caso os abusos persistam após a retomada, não há uma terceira chance: o árbitro encerra definitivamente a partida e mostra o cartão preto para indicar que o jogo não será reiniciado.

O que pode fazer o árbitro mostrar o cartão?

Entre as condutas previstas pela Federação Romena estão insultos e ofensas verbais, agressões, empurrões, reclamações constantes contra a arbitragem e conflitos físicos ou verbais nas arquibancadas.

A regra contempla comportamentos direcionados a crianças, adversários, integrantes das comissões técnicas, árbitros, oficiais da partida e até outros espectadores.

A medida faz parte de uma iniciativa para reduzir a pressão e o bullying nas categorias de base. As 130 academias que integram o sistema de classificação da federação receberam materiais explicativos sobre as novas regras de conduta.

Não é a primeira iniciativa do tipo

Antes do cartão preto, a federação já havia endurecido as punições para comportamentos inadequados no futebol de base. Mudanças feitas no regulamento disciplinar em 2024 estabeleceram multas entre 2 mil e 4 mil euros, além de suspensões de licença que podem variar de um a três anos.

Outra experiência é o chamado “Silent Day”, realizado duas vezes por ano em partidas das categorias sub-13 e sub-14. Nesses jogos, pais e treinadores não podem se manifestar das arquibancadas ou da lateral do campo.