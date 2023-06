Gabi Brandt revela que quase morreu por causa de remédio para emagrecer após gravidez

"Depois do meu segundo filho, eu tinha acabado de ter filho, e a médica meio doida disse que achava melhor eu tomar um remédio para emagrecer. Ela me receitou a parada, lembro que comprei a parada, mas disse que não ia tomar aquilo, não. Só que sete dias depois, eu fui internada, e estava com trombose. Tive uma infecção no rim, acho que esse negócio tem ligação com trombose. Quase morri", concluiu Gabi.