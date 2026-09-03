FAMOSOS

Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apartamento após um ano de namoro: 'Vivendo nosso sonho'

A jogadora de vôlei e a influenciadora anunciaram a nova conquista nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:16

Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apartamento juntas Crédito: Reprodução/Instagram

A jogadora da seleção brasileira de vôlei Gabi Guimarães e a influenciadora digital Boo Unzueta deram um passo importante no relacionamento e compraram um apartamento juntas em São Paulo. O casal, que completa quase um ano de namoro, usou as redes sociais para dividir a novidade com os seguidores. "Temos uma novidade das boas: compramos nosso apê juntas. Vivendo nosso sonho juntas, está sendo surreal", comemoraram em vídeo conjunto.

Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê após 1 ano de namoro 1 de 8

A decisão de mudar de endereço também resolveu questões da rotina de ambas. Boo Unzueta relatou que morava em uma casa espaçosa em Cotia, na Região Metropolitana, mas sofria com a distância dos familiares, amigos e da agitação da capital. Por sua vez, Gabi, que defende o clube italiano Prosecco DOC Imoco Conegliano, explicou que precisava de um lugar fixo no Brasil entre os compromissos internacionais.