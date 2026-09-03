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Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apartamento após um ano de namoro: 'Vivendo nosso sonho'

A jogadora de vôlei e a influenciadora anunciaram a nova conquista nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:16

Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apartamento juntas Crédito: Reprodução/Instagram

A jogadora da seleção brasileira de vôlei Gabi Guimarães e a influenciadora digital Boo Unzueta deram um passo importante no relacionamento e compraram um apartamento juntas em São Paulo. O casal, que completa quase um ano de namoro, usou as redes sociais para dividir a novidade com os seguidores. "Temos uma novidade das boas: compramos nosso apê juntas. Vivendo nosso sonho juntas, está sendo surreal", comemoraram em vídeo conjunto.

Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê após 1 ano de namoro

Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê e vão morar juntas após 1 ano de namoro por Reprodução/Instagram
Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê e vão morar juntas após 1 ano de namoro por Reprodução/Instagram
Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê e vão morar juntas após 1 ano de namoro por Reprodução/Instagram
Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê e vão morar juntas após 1 ano de namoro por Reprodução/Instagram
Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê e vão morar juntas após 1 ano de namoro por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta assume namoro com Gabi Guimarães por Reprodução
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em julho de 2025 por Reprodução/Instagram
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Gabi Guimarães e Boo Unzueta compram apê e vão morar juntas após 1 ano de namoro por Reprodução/Instagram

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A decisão de mudar de endereço também resolveu questões da rotina de ambas. Boo Unzueta relatou que morava em uma casa espaçosa em Cotia, na Região Metropolitana, mas sofria com a distância dos familiares, amigos e da agitação da capital. Por sua vez, Gabi, que defende o clube italiano Prosecco DOC Imoco Conegliano, explicou que precisava de um lugar fixo no Brasil entre os compromissos internacionais.

Com a compra concretizada, o casal agora enfrenta a missão de estruturar o lar. As duas revelaram que o imóvel está completamente vazio e precisará ser mobiliado do zero, embora o novo endereço já atenda a exigências específicas do casal, contando com espaço para os cachorros, academia e sauna.

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Tags:

Casal Apartamento Gabi Guimarães boo Unzueta

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