Gabriel dá fora em Vanessa enquanto vilã continua com planos neste sábado (31 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 17:31
No capítulo de Por Você deste sábado (31), segundo o Gshow, durante o noivado de Leandra (Giovanna Grigio), Gabriel (Thiago Lacerda) deixa Vanessa (Alinne Moraes) sozinha, e Zé (Fábio Lago), que observava a cena, se aproxima dela.
Vitor (Lucas Leto) confessa a Leandra (Giovanna Grigio) que não consegue mais lutar contra o preconceito da mãe da moça. No amor, Margô (Regiane Alves) se encanta com Lucas (Amaury Lorenzo). Tom-Tom (Laura Chuff) pede para voltar para casa, e Sabugo (Adanilo) fica aflito. Giovana (Larissa Murai) dá um fora em Guto (Gustavo Arthidoro).
Bela e Vanessa em Por Você
Já Bela (Sheron Menezzes) aceita sair com Gabriel como amiga, mas da indícios de expectativa para um novo romance. Juarez (Milhem Cortaz) se preocupa com o enjoo de Iara (Noemia Oliveira).
Vanessa ainda continua se intrometendo na vida dos irmãos com planos escusos. A vilã destrata Giovana e incentiva Peixe (Cauê Campos) a insistir na guarda das crianças. Ela ainda procura o novo proprietário da antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Com prosseguimento aos seus planos, Vanessa propõe um acordo a Junqueira (Mauricio Mattar) para acabar com Gabriel.
Tom-Tom se incomoda ao perceber que Sabugo está mentindo para Lucas. Ítalo (Fabrício Assis) conversa com Otto sobre sua saída do judô, e ele o apoia. Bela leva o relatório escolar de Samuca (Kadu Spinola) para a terapeuta ocupacional. Bezão filma Ítalo dançando sem o consentimento do menino. Melinda vai com Clemente (Antonio Pitanga) e Próspero (José de Abreu) assistir a um jogo entre Flamengo e Palmeiras.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.