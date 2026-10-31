Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriel dá fora em Vanessa enquanto vilã continua com planos neste sábado (31 de outubro)

Vilã destrata Giovana e incentiva Peixe (Cauê Campos) a insistir na guarda das crianças

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 17:31

Gabriel (Thiago Lacerda) coloca um basta em investidas de Vanessa (Alinne de Moraes
Gabriel (Thiago Lacerda) coloca um basta em investidas de Vanessa (Alinne de Moraes Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (31), segundo o Gshow, durante o noivado de Leandra (Giovanna Grigio), Gabriel (Thiago Lacerda) deixa Vanessa (Alinne Moraes) sozinha, e Zé (Fábio Lago), que observava a cena, se aproxima dela.

Vitor (Lucas Leto) confessa a Leandra (Giovanna Grigio) que não consegue mais lutar contra o preconceito da mãe da moça. No amor, Margô (Regiane Alves) se encanta com Lucas (Amaury Lorenzo). Tom-Tom (Laura Chuff) pede para voltar para casa, e Sabugo (Adanilo) fica aflito. Giovana (Larissa Murai) dá um fora em Guto (Gustavo Arthidoro).

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
1 de 8
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Já Bela (Sheron Menezzes) aceita sair com Gabriel como amiga, mas da indícios de expectativa para um novo romance. Juarez (Milhem Cortaz) se preocupa com o enjoo de Iara (Noemia Oliveira).

Vanessa ainda continua se intrometendo na vida dos irmãos com planos escusos. A vilã destrata Giovana e incentiva Peixe (Cauê Campos) a insistir na guarda das crianças. Ela ainda procura o novo proprietário da antiga casa de Juli (Lucy Ramos). Com prosseguimento aos seus planos, Vanessa propõe um acordo a Junqueira (Mauricio Mattar) para acabar com Gabriel.

Tom-Tom se incomoda ao perceber que Sabugo está mentindo para Lucas. Ítalo (Fabrício Assis) conversa com Otto sobre sua saída do judô, e ele o apoia. Bela leva o relatório escolar de Samuca (Kadu Spinola) para a terapeuta ocupacional. Bezão filma Ítalo dançando sem o consentimento do menino. Melinda vai com Clemente (Antonio Pitanga) e Próspero (José de Abreu) assistir a um jogo entre Flamengo e Palmeiras.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

Tags:

por Você

Mais recentes

Imagem - Numerologia de novembro de 2026: número 11 amplia a intuição e coloca os relacionamentos em destaque

Numerologia de novembro de 2026: número 11 amplia a intuição e coloca os relacionamentos em destaque
Imagem - Apontado como affair de Paolla Oliveira, surfista revela onde conheceu a atriz

Apontado como affair de Paolla Oliveira, surfista revela onde conheceu a atriz
Imagem - Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após dores intensas nos glúteos e pernas

Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após dores intensas nos glúteos e pernas