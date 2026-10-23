NOVELA DAS 7

Gabriel deduz que Junqueira esteja envolvido em esquemas ilegais em Por Você nesta sexta-feira (23 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:00

Gabriel em 'Por Você' Crédito: Divulgação

Gabriel (Rafael Infante) deduz que Junqueira (Alexandre Slaviero) esteja envolvido em esquemas ilegais. Lucas (José Loreto) aconselha Peixe (Lucas Penteado). Manoel (ator não confirmado) passa mal e é levado para o Hospital Luz, e Pérola (Alessandra Negrini) conforta o amigo. Betinho (ator não confirmado) percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital e alerta Ricardo (Marcelo Serrado).

Bela (Camila Queiroz) desabafa com Iara (Clara Moneke). Ricardo (Marcelo Serrado) relata a situação do estoque do hospital a Gabriel (Rafael Infante), e o advogado acredita que Junqueira (Alexandre Slaviero) possa estar roubando a instituição. Lucas (José Loreto) conversa com Luara (atriz não confirmada), professora de Samuca (Miguel Trajano), sobre a inclusão do menino nas atividades da turma. Sabugo (ator não confirmado) é pressionado a deixar sua casa com Tom-Tom (ator não confirmado) após o proprietário do imóvel receber uma proposta mais vantajosa.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Toy (Matheus Fernandes) e Maike (Juan Paiva) retomam a sociedade. Vanessa (Adriana Birolli) recepciona Peixe (Lucas Penteado) em seu primeiro dia de trabalho. Toy (Matheus Fernandes) sonha com Leandra (Arlete Salles), e Maike (Juan Paiva) aconselha o amigo. Pérola (Alessandra Negrini) convida Manoel (ator não confirmado) para morar com ela. Gabriel (Rafael Infante) e Bela (Camila Queiroz) conversam sobre o suposto roubo ao hospital quando Junqueira (Alexandre Slaviero) chega.