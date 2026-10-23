Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriel deduz que Junqueira esteja envolvido em esquemas ilegais em Por Você nesta sexta-feira (23 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:00

Gabriel em 'Por Você'
Gabriel em 'Por Você' Crédito: Divulgação

Gabriel (Rafael Infante) deduz que Junqueira (Alexandre Slaviero) esteja envolvido em esquemas ilegais. Lucas (José Loreto) aconselha Peixe (Lucas Penteado). Manoel (ator não confirmado) passa mal e é levado para o Hospital Luz, e Pérola (Alessandra Negrini) conforta o amigo. Betinho (ator não confirmado) percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital e alerta Ricardo (Marcelo Serrado).

Bela (Camila Queiroz) desabafa com Iara (Clara Moneke). Ricardo (Marcelo Serrado) relata a situação do estoque do hospital a Gabriel (Rafael Infante), e o advogado acredita que Junqueira (Alexandre Slaviero) possa estar roubando a instituição. Lucas (José Loreto) conversa com Luara (atriz não confirmada), professora de Samuca (Miguel Trajano), sobre a inclusão do menino nas atividades da turma. Sabugo (ator não confirmado) é pressionado a deixar sua casa com Tom-Tom (ator não confirmado) após o proprietário do imóvel receber uma proposta mais vantajosa.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Toy (Matheus Fernandes) e Maike (Juan Paiva) retomam a sociedade. Vanessa (Adriana Birolli) recepciona Peixe (Lucas Penteado) em seu primeiro dia de trabalho. Toy (Matheus Fernandes) sonha com Leandra (Arlete Salles), e Maike (Juan Paiva) aconselha o amigo. Pérola (Alessandra Negrini) convida Manoel (ator não confirmado) para morar com ela. Gabriel (Rafael Infante) e Bela (Camila Queiroz) conversam sobre o suposto roubo ao hospital quando Junqueira (Alexandre Slaviero) chega.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

Tags:

por Você

Mais recentes

Imagem - Novela cancelada? 'Quem Ama Cuida' não será exibida nesta sexta (23); saiba o motivo

Novela cancelada? 'Quem Ama Cuida' não será exibida nesta sexta (23); saiba o motivo
Imagem - O alívio chegou: o universo dá uma trégua para 3 signos e ajuda a deixar os dias difíceis para trás hoje (23 de outubro)

O alívio chegou: o universo dá uma trégua para 3 signos e ajuda a deixar os dias difíceis para trás hoje (23 de outubro)
Imagem - Aprenda a fazer suco que é o novo segredo de beleza das coreanas

Aprenda a fazer suco que é o novo segredo de beleza das coreanas