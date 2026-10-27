Gabriel e Bela despertam ciúmes em Vanessa nesta terça-feira (27 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta terça-feira (27), segundo o Gshow, Sabugo (Adanilo) improvisa uma cabana na escola e disfarça para Tom-Tom (Laura Chuff) que os dois não têm onde ficar. Ricardo (Paulo Vilhena) e Sílvia (Fernanda de Freitas) se aproximam. Gabriel (Thiago Lacerda) e Bela (Sheron Menezzes) conversam de forma entrosada, o que irrita Vanessa (Alinne Moraes).
Hanna (Pietra Quintela) confessa a Sílvia que não quer mais fazer balé. Maike (Igor Jansen) pede Suelen (Bia Santana) em namoro. Vanessa faz as pazes com Leandra (Giovanna Grigio) e finge aceitar o noivado da filha. Maike aconselha Toy (Rodrigo Lelis) a se envolver com Lia. Ítalo (Fabrício Assis) e Hanna se encantam um pelo outro.
Bela e Vanessa em Por Você
Com a ajuda de Clarice, Vanessa sabota as receitas médicas de Bela. Junqueira (Mauricio Mattar) contrata Zé (Fábio Lago) para dar um susto em Gabriel, e os dois selam o acordo. Betinho percebe algo estranho na receita de Bela e avisa à médica, que fica apavorada. Leandra insiste para que Vitor (Lucas Leto) aceite ir a um jantar de noivado em sua casa. Bela começa a se questionar se alguém pode ter alterado sua receita.
Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.