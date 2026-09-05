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Gabriel flagra Lucas com Bela em Por Você neste sábado (5 de setembro)

Bela ainda adverte para que Peixe não confie na vilã

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:00

Bela e Vanessa em Por Você
Bela e Vanessa em Por Você Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (5), a coisa esquenta pro lado de Vanessa (Alinne Moraes) e Gabriel (Thiago Lacerda), depois do advogado flagrar Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela (Sheron Menezzes) juntos, e a vilã observar a reação do ex-marido. Bela adverte Peixe sobre Vanessa.

Vanessa comenta com Sílvia que Lucas pode ajudá-la a afastar Gabriel de Bela. Gabriel diz a Ricardo (Rafael Cardoso) que pedirá o divórcio a Vanessa.

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Ítalo (Fabrício Assis) machuca o braço, e Lucas, Peixe (Cauê Campos) e Glorinha (Laura Luz) o levam até o Hospital Luz. Vitor questiona Leandra (Giovanna Grigio) sobre o namoro dos dois. Peixe conversa com Gabriel (Thiago Lacerda). Bela participa de sua primeira reunião de responsáveis na escola das crianças.

Iara (Noemia Oliveira) se frustra com a falta de reação de Juarez (Milhem Cortaz) às suas investidas. Toy (Rodrigo Lelis) decide se declarar para Leandra, quando vê Vitor beijar a médica. Zé (Fábio Lago) chantageia Juarez.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

Tags:

Novela por Você

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