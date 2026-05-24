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Gabriel Ganley morreu de quê? Entenda o quadro grave ligado à alimentação do fisiculturista

Especialistas alertam para riscos de dietas extremas e jejuns prolongados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06:30

Gabriel Ganley
Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

Gabriel Ganley, influenciador fitness que acumulava quase dois milhões de seguidores nas redes sociais, morreu neste sábado (23), aos 22 anos. Segundo informações iniciais divulgadas pelo portal LeoDias, a possível causa da morte teria sido um quadro grave de hipoglicemia.

A hipoglicemia acontece quando os níveis de glicose no sangue ficam abaixo do normal. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o quadro pode provocar sintomas como tremores, suor frio, fraqueza, tontura, confusão mental, visão turva, desorientação e, em casos mais graves, convulsões e perda de consciência.

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
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Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
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Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução

De acordo com especialistas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, situações de jejum prolongado, dietas muito restritivas, uso inadequado de substâncias e treinos intensos podem favorecer episódios graves de hipoglicemia, especialmente em pessoas submetidas a rotinas extremas de controle corporal.

A endocrinologista Maria Edna de Melo, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), já alertou em entrevistas anteriores que restrições alimentares severas podem levar o organismo a um estado crítico por falta de energia disponível para funções vitais.

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No fisiculturismo, protocolos de definição corporal costumam incluir redução intensa de carboidratos, baixa ingestão calórica e aumento do gasto energético, combinação que exige acompanhamento profissional rigoroso.

Gabriel Ganley ficou conhecido justamente por compartilhar conteúdos ligados ao universo fitness, rotina de treinos e alimentação voltada ao fisiculturismo. O influenciador também ganhou notoriedade ao defender o chamado “fisiculturismo natural”, tema que gerava debates frequentes entre seguidores e atletas da modalidade.

Nos últimos meses, ele havia falado publicamente sobre pressão estética, alimentação restritiva e os desafios físicos enfrentados durante períodos de definição extrema.

A morte do atleta provocou forte comoção nas redes sociais. Toguro afirmou que “o fisiculturismo está em luto”, enquanto Ramon Dino destacou a intensidade com que Gabriel vivia.

A Integralmédica, equipe da qual o jovem fazia parte, também publicou uma nota lamentando a perda e descrevendo Gabriel como disciplinado, carismático e inspirador para milhares de fãs do esporte.

Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada pelas autoridades.

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