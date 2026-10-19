NOVO LAR

Gabriel Medina estende patrimônio imobiliário e compra terreno para construção de mansão no litoral

Conceito do casal vem da paixão da influenciadora e do surfista pelo amor

Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:45

Gabriel Medina e Isabella Arantes construirão primeira casa juntos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Isabella Arantes, esposa de Gabriel Medina, mostrou aos seguidores nos Stories do Instagram o novo imóvel que investiu ao lado do surfista.

Na quinta-feira (15), a influenciadora mostrou que os dois agora são proprietários de um terreno à beira-mar, onde construirão a primeira casa, no litoral norte de São Paulo, na região de São Sebastião.

Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes 1 de 15

O casal anunciou a construção do imóvel através de uma publicação em um novo perfil do Instagram, em que mostrarão o progresso da obra.

O conceito do casal vem da paixão da influenciadora e do surfista pelo amor. Os dois costumam aparecer com frequência em viagens por locais paradisíacos no Brasil e no exterior.