Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriel Medina estende patrimônio imobiliário e compra terreno para construção de mansão no litoral

Conceito do casal vem da paixão da influenciadora e do surfista pelo amor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:45

Gabriel Medina e Isabella Arantes construirão primeira casa juntos
Gabriel Medina e Isabella Arantes construirão primeira casa juntos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Isabella Arantes, esposa de Gabriel Medina, mostrou aos seguidores nos Stories do Instagram o novo imóvel que investiu ao lado do surfista.

Na quinta-feira (15), a influenciadora mostrou que os dois agora são proprietários de um terreno à beira-mar, onde construirão a primeira casa, no litoral norte de São Paulo, na região de São Sebastião.

Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes

Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/Instagram
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/Instagram
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/Instagram
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/Instagram @lineker
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/Instagram @lineker
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Reprodução/Instagram @lineker
1 de 15
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes por Torin Zanette/Divulgação

Leia mais

Imagem - Aos 55 anos, atriz Mônica Carvalho passa por harmonização facial e surpreende; veja antes e depois

Aos 55 anos, atriz Mônica Carvalho passa por harmonização facial e surpreende; veja antes e depois

Imagem - Quem é Luíza Perote, modelo que viralizou no TikTok e fez 1ª participação no Victoria’s Secret

Quem é Luíza Perote, modelo que viralizou no TikTok e fez 1ª participação no Victoria’s Secret

Imagem - Letícia Spiller se declara para filho de Marcello Novaes que ajudou a cuidar: ‘Te amamos infinito’

Letícia Spiller se declara para filho de Marcello Novaes que ajudou a cuidar: ‘Te amamos infinito’

O casal anunciou a construção do imóvel através de uma publicação em um novo perfil do Instagram, em que mostrarão o progresso da obra.

O conceito do casal vem da paixão da influenciadora e do surfista pelo amor. Os dois costumam aparecer com frequência em viagens por locais paradisíacos no Brasil e no exterior.

"Todo sonho começa em algum lugar. E o da nossa casa, do nosso jeitinho, começa aqui, nesse pedacinho de paraíso, cercado pela natureza e de frente para o mar. Mais do que construir uma casa, queremos construir um lar. Um lugar para viver histórias, criar memórias e realizar sonhos. E queremos compartilhar cada etapa dessa transformação com vocês, do primeiro projeto até os últimos detalhes. Que comece esse novo capítulo!", escreveram Arantes e Medina. O casal está junto desde agosto de 2025 e se casaram em junho de 2026.

Tags:

Isabella Arantes Gabriel Medina

Mais recentes

Imagem - Antes de morrer, Lua Blanco revelou mágoa de Chay Suede por não ser convidada para casamento com Laura Neiva

Antes de morrer, Lua Blanco revelou mágoa de Chay Suede por não ser convidada para casamento com Laura Neiva
Imagem - Aos 55 anos, atriz Mônica Carvalho passa por harmonização facial e surpreende; veja antes e depois

Aos 55 anos, atriz Mônica Carvalho passa por harmonização facial e surpreende; veja antes e depois
Imagem - Quem é Luíza Perote, modelo que viralizou no TikTok e fez 1ª participação no Victoria’s Secret

Quem é Luíza Perote, modelo que viralizou no TikTok e fez 1ª participação no Victoria’s Secret