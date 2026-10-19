Gabriel Medina estende patrimônio imobiliário e compra terreno para construção de mansão no litoral

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Felipe Sena
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:45
Isabella Arantes, esposa de Gabriel Medina, mostrou aos seguidores nos Stories do Instagram o novo imóvel que investiu ao lado do surfista.
Na quinta-feira (15), a influenciadora mostrou que os dois agora são proprietários de um terreno à beira-mar, onde construirão a primeira casa, no litoral norte de São Paulo, na região de São Sebastião.
Casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes
O casal anunciou a construção do imóvel através de uma publicação em um novo perfil do Instagram, em que mostrarão o progresso da obra.
O conceito do casal vem da paixão da influenciadora e do surfista pelo amor. Os dois costumam aparecer com frequência em viagens por locais paradisíacos no Brasil e no exterior.
"Todo sonho começa em algum lugar. E o da nossa casa, do nosso jeitinho, começa aqui, nesse pedacinho de paraíso, cercado pela natureza e de frente para o mar. Mais do que construir uma casa, queremos construir um lar. Um lugar para viver histórias, criar memórias e realizar sonhos. E queremos compartilhar cada etapa dessa transformação com vocês, do primeiro projeto até os últimos detalhes. Que comece esse novo capítulo!", escreveram Arantes e Medina. O casal está junto desde agosto de 2025 e se casaram em junho de 2026.