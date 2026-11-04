Gabriel O Pensador se declara para a esposa 26 anos mais jovem: 'Meu mundo é você'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:58
Gabriel O Pensador e a influenciadora Gabriela Vicente publicaram nesta terça-feira (3) registros inéditos das férias que curtem juntos em Bali, na Indonésia. O cantor, de 52 anos, e a catarinense, de 25, oficializaram a união no ano passado após cinco anos de namoro e aproveitaram o cenário paradisíaco para trocar declarações nas redes sociais.
Em Bali, Gabriel O Pensador se declara para Gabriela Vicente
Na legenda das fotos compartilhadas no Instagram, Gabriela escreveu sobre a experiência da viagem a dois. "Desbravar o mundo com você e colecionar histórias que são só nossas", disse. Nos comentários da publicação, o artista respondeu à declaração da mulher: "Meu mundo é você! O resto é só detalhe".
Nascida em Garopaba, cidade do litoral sul de Santa Catarina, Gabriela tem mais de 26 mil seguidores no Instagram, onde posta a rotina de treinos, idas à praia e viagens. Ao lado do músico, ela já viajou destinos turísticos como Paris, Miami, Portugal, Fernando de Noronha e cidades da Bahia.
Gabriela Vicente, esposa de Gabriel O Pensador
O envolvimento do casal começou em 2020, mas o relacionamento permaneceu longe dos holofotes no primeiro ano. O namoro veio a público em junho de 2021, quando Gabriel lançou a canção 'Girl from Garopaba', faixa escrita em homenagem a Gabriela. Na época da divulgação da música, o artista explicou que a família e os amigos mais próximos já acompanhavam a história de amor dos dois antes antes do lançamento da faixa.